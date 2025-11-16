獨家》老天有眼！假冒檢察官詐640萬 彰化「收水手」屏東車禍被逮

吳男駕駛白色BMW轎車，在銀行對面馬路監控陳姓兄弟面交收款過程。（記者陳冠備翻攝）

吳姓板模工加入詐欺集團擔任「收水手」，平日行蹤飄忽，甚至租BMW豪車監控車手收取贓款。去年，他指揮陳姓兄弟到彰化員林假扮檢察官，向婦人詐走現金與黃金共640萬元後人間蒸發。警方苦於車主與駕駛身分對不上，追查一度斷線，未料案發7天後，吳男竟駕同一輛BMW在屏東肇事撞爛，身分也因此曝光，破案過程宛如電影橋段。彰化地院依加重詐欺等罪，判刑3年6月，可上訴。

判決指出，詐團於2023年5月冒用「警官」與「檢察官」名義，指控陳姓婦人涉入刑案，恐嚇若不繳交保證金就會遭拘提。婦人驚慌失措，陸續領出資金購買黃金500萬元，其餘140萬元則以現金支付，於5月11日至19日分4次交給由陳姓兄弟假扮的「檢察官」。

警方循線逮到陳姓兄弟，兩人供稱「收水手」開著白色BMW監控取款過程，且事前還透過通訊軟體告知「我會在附近看」。警方調閱沿線監視器，果然拍到兄弟過馬路取款時，一輛白色BMW 3系列停在紅燈前。查車牌找到車主後，車主兒子卻表示，車子4月已租給一名余姓男子，但租賃文件遺失，真實身分不明，案情再度陷入膠著。

正當線索卡住之際，車主的兒子又透露，該BMW於5月26日在屏東發生車禍後就放在當地保養場。警方立即向屏東警方調閱肇事資料，果然發現肇事駕駛正是吳男，「收水手」身分終於水落石出。

彰化地院審理時，吳男否認犯行並辯稱，一切純屬巧合，他雖認識陳姓兄弟，但未涉犯行。法官質疑，取款當天吳男「剛好」開車在旁等紅燈、7天後又「剛好」撞車，加上兩名車手剛好」認識，證詞一致，實難想像會有如此之巧合，且吳男指揮未成年人犯案。全案依「成年人與少年共同三人以上冒用政府機關及公務員名義犯詐欺取財罪」判處吳男3年6月徒刑，並沒收640萬元贓款。

