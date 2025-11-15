印尼女來台打黑工11年9個月 王功景觀橋牽6歲女兒散步被查獲

印尼籍婦人來台打黑工，長達11年9月，如今終被海巡署意外發現。（海巡署提供）

一名40多歲的印尼籍女子，來台打黑工長達11年9個月，6年前還生下一名女兒。昨天她帶著女兒出現在王功景觀橋上，剛好被海巡人員發現，經調查後已將該對母女依法移送移民署台中專勤隊收容。

海巡署人員在「王者之弓」景觀橋巡邏時剛好看見這這名印尼籍女子帶著現年6歲的女兒，上前關懷並查驗身份，女子面露慌張神情，經帶回中部分署第三岸巡隊王功安檢所，赫然發現這名印尼籍女子竟是失聯長達11年9個月。

請繼續往下閱讀...

經過第三岸巡隊司法小隊在下午1時05分到場協助調查，確認這名印尼籍女子原來是早已被通報失聯的移工，而且已經逾期居留長達11年9個月。仔細算來，從她失聯那天起到被查獲為止，總共在我國非法滯留了4375天。海巡人員在完成相關筆錄製作程序後，隨即將這對母女移交給內政部移民署中區事務大隊台中市專勤隊依法收容安置。

第三岸巡隊強調，為了維護國家安全與港區秩序，將會持續加強岸際、港區及周邊海域的巡查力度，積極發掘任何可疑狀況。海巡單位也呼籲民眾，如果發現身邊有可疑人事物，請立即撥打「118海巡報案專線」，大家一起為國境安全把關，共同打造更安心的生活環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法