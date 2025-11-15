陳素月參選縣長 主打彰化加速擺脫老、貧、空

陳素月宣佈參選彰化縣長感恩造勢大會。（陳素月立委服務處提供）

民進黨立法委員陳素月今日正式宣布參選彰化縣長，並於員林服務處前舉行造勢感恩會。陳素月表示，黨內競爭很激烈，但「兄弟爬山，各自努力」，若鄉親接到電話民調，請支持4次選舉票數都穩過半的她，代表民進黨贏回彰化，若她有機會執掌彰化縣政，彰化將擺脫現有困境，不再被稱作「台中市的後花園」。

這場感恩會吸引近500人參加，可以看得出來，陳素月並不想在初選階段把場面搞得太「澎湃」，且取名為「彰化加速·幸福耀進」記者會，主要是她上台表達參選彰化縣長的想法和細數她從政的關鍵時刻，現場包括總統府國策顧問何黎星、陳永昌、前彰化縣長魏明谷、前農業部部長陳吉仲、行政院中辦副執行長吳音寧……等，以及多位議員、鄉鎮長到場支持。

陳素月提及，彰化是台灣中部開發最早的地區，但如今卻面臨人口流失嚴重、全國平均薪資最低、人口嚴重老化、產業發展遭遇瓶頸等問題。如何讓彰化擺脫目前的困境，重新建立彰化的主體性，不再被稱為台中市的後花園，是她一直在思考的問題。

針對彰化縣未來發展，陳素月提出，如果有機會執掌彰化縣政，她將積極推動現有重大工程，包括彰化市鐵路高架工程、臺中捷運綠線延伸彰化市計畫、彰化東區都市計劃、彰化交流道都市計劃等，讓彰化基礎建設進步加速。

陳素月表示，她同時會透過強化教育資源「留人育才」 ，讓彰化產業更具競爭力，也完善產業及就業環境，讓鄉親有在地就業的機會，人人都能「安居樂業」，並且妥善運用資源，讓幼童到長者都能「樂活安養」，受到最好的照顧，重新找回彰化縣的榮光。

陳素月宣佈參選彰化縣長感恩造勢大會。（記者顏宏駿攝）

