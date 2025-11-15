為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 彰化縣

    彰化勞資童樂會3800人健行 黃秀芳、洪榮章、柯呈枋、林世賢都來了

    2025/11/15 10:37 記者張聰秋／彰化報導
    綠藍陣營爭取明年縣長提名參選，縣府參議柯呈枋（右起）、立委黃秀芳、工策會總幹事洪榮章等人同框亮相。（記者張聰秋攝）

    綠藍陣營爭取明年縣長提名參選，縣府參議柯呈枋（右起）、立委黃秀芳、工策會總幹事洪榮章等人同框亮相。（記者張聰秋攝）

    一年一度的彰化勞資童樂會健行活動，今（15）天在彰化縣立體育場登場，天氣涼爽、氣氛熱鬧，健行隊伍一早就把場邊擠得水洩不通。今年活動吸引3800名勞工與家人一起走出戶外，現場不只是親子同樂，也成了明年縣長選舉的「前哨站」。綠藍多位爭取黨提名的人選，包括立委黃秀芳、工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋、彰化市長林世賢，都到場與鄉親互動，提高曝光度。

    縣長王惠美說，勞工是彰化最扎實的力量，縣府把今年活動定位在健行與親子同樂的形式，就是要讓大家藉著走路、遊戲、DIY，把身心放鬆一下。八卦山上空氣清新、景色宜人，不少父母帶著小朋友邊走邊聊天，輕鬆又自在。

    現場趣味活動甚受歡迎，包括團體競賽、個人挑戰遊戲、職場健康檢測、DIY專區等，人潮繞著場地打轉，完成遊戲還能領到勞工寶寶御守或小禮物，孩子們搶著蓋章、排隊闖關，歡笑聲迴盪全場，場面熱鬧滾滾。

    不少產業代表也到場向勞工朋友打氣，建大工業總裁楊銀明說，疫情期間活動停了好一陣子，很高興今年能再聚在一起，他感謝縣府持續支持產業、推展設計展及相關活動。

    中華電信工會理事長柯新祥也說，勞資關係做得好、生活品質才會好，今天的健行活動正是加深互動的好方式。

    活動在音樂、遊戲和人潮中收尾，許多人在出口拍照留念，像是替今年的辛苦按下一個暫停鍵。縣府希望，透過這樣的活動，讓勞工更願意關注自己的健康，家庭彼此更靠近，而彰化的步伐，也能在這些腳步聲中走得更穩。

    今天早上在縣立體育館的勞資健行活動，舞台區出現爭取縣長提名的參選人同框亮相，工策會總幹事洪榮章（左起）、彰化市長林世賢、立委黃秀芳都到。（記者張聰秋攝）

    今天早上在縣立體育館的勞資健行活動，舞台區出現爭取縣長提名的參選人同框亮相，工策會總幹事洪榮章（左起）、彰化市長林世賢、立委黃秀芳都到。（記者張聰秋攝）

    爭取國民黨縣長參選的縣府參議柯呈枋（右）主持人介紹出場，他起身彎腰致意。（記者張聰秋攝）

    爭取國民黨縣長參選的縣府參議柯呈枋（右）主持人介紹出場，他起身彎腰致意。（記者張聰秋攝）

    健行前，大家先做熱身操，帶動氣氛。（記者張聰秋攝）

    健行前，大家先做熱身操，帶動氣氛。（記者張聰秋攝）

    彰化縣府今在八卦山體育場舉辦勞資健行活動，吸引大批人潮參加。（記者張聰秋攝）

    彰化縣府今在八卦山體育場舉辦勞資健行活動，吸引大批人潮參加。（記者張聰秋攝）

    地方首長與貴賓在健行出發點象徵性鳴笛，宣告活動開始了。（記者張聰秋攝）

    地方首長與貴賓在健行出發點象徵性鳴笛，宣告活動開始了。（記者張聰秋攝）

    勞工朋友起了個大早參加健行活動，運動健身、放鬆心情。（記者張聰秋攝）

    勞工朋友起了個大早參加健行活動，運動健身、放鬆心情。（記者張聰秋攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播