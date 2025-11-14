酒駕撞死人逃逸！肇事者與家屬和解 國民法官仍重判8年

黃男所開的車輛。（民眾提供）

彰化黃男2年前酒駕無照上路，在伸港鄉一處閃紅閃黃燈路口撞死一名機車騎士後逃逸，警方在案發後3小時後逮到黃男，發現被告已有2度酒駕前科，肇事後酒測值仍高達0.65。本案由國民法官參與審理，雖然黃男與家屬達成調解，仍依酒駕致死及肇事逃逸等罪，重判8年徒刑。

這起案件由國民法官參審，審理過程中發現，雖然事發路口黃男方向是閃黃燈，被害騎士方向是閃紅燈，雙方都有肇事責任。但合議庭認為，黃男身為酒駕累犯，明知酒駕違法卻一再犯案，肇事後又逃逸，直到警方找上門才認罪，行為實在不可原諒。

雖然黃男在審理過程中與被害人家屬達成調解，但合議庭認為，酒駕致人死亡對社會危害重大，必須嚴懲。最後依「酒後駕車致人於死罪」判處7年徒刑，另依「肇事致人死亡逃逸罪」判處1年10月，合併應執行8年有期徒刑。

該案發生去年11月25日凌晨零時許，黃男酒後仍無照開車上路，來到閃光黃燈交叉路口時，撞上正要轉彎的66歲柯姓騎士。黃男加速逃離現場，留下重傷倒地的柯姓騎士。柯男經人發現送醫仍不治。

警方透過監視器鎖定黃男肇逃，案發後3小時內就上門將他逮捕，酒測值仍有0.65，遠遠超過法定標準。在證據確鑿的情況下，黃男坦承犯行。經檢警偵辦發現，這已經是他第3度酒駕，之前就有2次酒駕前科，駕照早已被吊銷。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

柯姓騎士被撞身亡，圖為他的機車。（民眾提供）

