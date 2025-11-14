為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 彰化縣

    鐵粉社團改名探風向！謝衣鳯被拱選彰化縣長 藍營3人較勁

    2025/11/14 16:54 記者張聰秋／彰化報導
    原名「謝衣鳯鐵粉後援會」的社團，最近把名稱改成「謝衣鳯2026彰化縣長後援會」被政壇解讀為縣長選舉探風向。（圖擷取臉書社團）

    原名「謝衣鳯鐵粉後援會」的社團，最近把名稱改成「謝衣鳯2026彰化縣長後援會」被政壇解讀為縣長選舉探風向。（圖擷取臉書社團）

    首次上稿 13:24
    更新時間 16:54

    明年（2026）彰化縣長綠藍提名人選都尚未決定；民進黨4人表態，黨中央採用「類初選」方式，先做內參民調，再協調出最具勝算的人選，國民黨方面目前有前彰化副縣長柯呈枋、洪榮章兩人表態，外界也一直點名立委謝衣鳯，但她始終沒有鬆口。

    臉書上一個5年前成立、原名「謝衣鳯鐵粉後援會」的社團，最近悄悄把名稱改成「謝衣鳯2026彰化縣長後援會」，政壇立即視為在探風向、試水溫。不過，國民黨彰化縣黨部強調不知情，也不清楚該社團的動機；謝衣鳯不予回應，僅表明臉書社團不是她的服務處成立。

    據了解，國民黨一向是先登記、再協調，協調不成就初選的提名模式，但今年因為黨主席鄭麗文剛上任，原本同時身兼縣黨部主委的謝衣鳯也繼續留任；中央尚未公布登記時程，加上謝衣鳯既是主委又是被點名的熱門人選的雙重身分，為避免落入「球員兼裁判」的爭議，彰化縣黨部刻意保持低調，中立以對，等待中央拍板提名規則。

    臉書社團「謝衣鳳2026彰化縣長後援會」改名後，社團內容也直接鎖定支持她參選的網友，目前已有近2300名成員加入。

    另一位爭取提名的縣府參議柯呈枋，最近才在臉書抱怨有人刻意操作民調，甚至把他的名字排除在外，質疑暗中搞黑箱。不過，他仍保持高強度的跑行程，到處與地方鄉親見面拉近關係。

    至於彰化工策會總幹事洪榮章，競選味更是濃厚。他的看板最近在各地大量出現，不只傳統帆布，連電子看板都陸續上架，街頭已出現選戰就是要對決的煙硝味。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播