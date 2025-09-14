路邊沒畫線也算違停？鹿港「這些地方」吃罰單駕駛傻眼

彰化鹿港鎮介壽路三段是最新的違停罰單熱點，路邊並沒有劃設白線與紅、黃線。（記者劉曉欣攝）

2025/09/14 22:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕導〕彰化縣鹿港鎮介壽路三段、親民路一帶，以往路旁沒有劃設紅線、白線與黃線的道路總是停滿了車，如今卻成罰單熱點，車主接到違停罰單全都看傻。鹿港警分局表示，在顯有妨礙其他人、車通行處所停車，處600元到1200元罰鍰。

民眾指出，最新的罰單熱點都在鹿港市區，主要就是親民路與中山路的交叉口，以及靠近中山路的介壽路三段一帶。這2個路段以往都是在地人與遊客最愛，因為道路兩旁既沒有紅線、也沒有黃線，介壽路三段更是連白線都沒有，只要避免停在路口，停車免費又安心，距離中山路、老街或是天后宮都非常近，沒想到，最近卻常常被開單，收到罰單都讓人以為看錯了。

鹿港警方表示，鹿港親民路與介壽路三段違停罰單，都是依照道交條例第56條第1項第5款規定，汽車駕駛人在顯有妨礙其他人、車通行處所停車，處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰。

警方強調，鹿港親民路兩旁汽車開單的原因，主要是車輛很明顯超過白線；而介壽路三段路旁雖然沒有黃線、紅線與白線，但當有車輛停放路旁，原本正常行駛在車道的車輛勢必會壓到雙黃線，明顯有妨礙車輛通行，才會依規定開罰。

不過，也有民眾認為，這兩個路段既然是罰單熱點，不如直接劃設行人步道，讓徒步的遊客也不會與車爭道，這樣還比較實在。

鹿港鎮親民路以往是免費停車的好地方，如今已成違停罰單熱點。（記者劉曉欣攝）

鹿港鎮親民路與中山路口，已成違停開單熱點。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

鹿港鎮介壽路三段的路邊沒有劃白線與紅黃線，只要妨礙人車通行也會開罰。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

