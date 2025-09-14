為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　彰化縣

    賴清德訪彰掀縣長卡位戰 黃秀芳、陳素月、林世賢、邱建富同框較勁

    總統賴清德南下彰化溪湖福安宮參拜。（記者陳冠備攝）

    總統賴清德南下彰化溪湖福安宮參拜。（記者陳冠備攝）

    2025/09/14 18:55

    〔記者陳冠備／彰化報導〕總統賴清德今（14日）下午南下彰化溪湖藝文館，主持民進黨全國22縣市巡迴座談會，雖是閉門會議，但民進黨4位有意參選彰化縣長的立委黃秀芳、陳素月，現任及前任彰化市長林世賢、邱建富均到場，頗有「提前卡位」意味。

    賴清德今早南下彰化，首先抵達溪湖福安宮參拜，結束後前往200公尺外的溪湖藝文館，參與地方黨公職座談。由於這場座談不對外公開，是否提及2026年彰化縣長提名，格外引人關注。據了解，這次座談會什麼議題都談，就是未談及縣長提名，大家似乎有默契地避開。

    黃秀芳表示，目前黨內已有4人明確表態參選，中央選對會也已定調將依機制產生候選人，她強調，最後一定會推出最強人選，黨內屆時必定團結一致、全力爭取勝選。她也說，總統到地方聽民意，就是要讓未來執政更順利。

    陳素月則指出，中央已成立2026縣市長提名小組，將依規定程序決定人選，預料明年農曆年前底定；她在提名前會勤走基層、聽取鄉親聲音，盼獲支持，爭取代表民進黨披戰袍。

    林世賢談到，2026年選舉對台灣發展至關重要，盼民進黨在彰化團結一致，在中央政府協助下提升產業競爭力。他特別點出彰化是綠能再生能源大縣，擁有龐大優勢，未來更應結合AI中心、無人載具與機器人發展，把產業做大做強，經濟發展才能贏得人民信任。

    邱建富說，總統賴清德的演說接地氣，清楚呈現政策藍圖，同時也反映基層民眾的互動與需求，所以他認為，民進黨有機會在2026年重新贏回彰化政權。但他提醒，過去以徵召方式已有5次失敗經驗，盼這次能以公平公開機制選出候選人，凝聚共識。

    賴清德到彰化溪湖福安宮，民進黨立委陳素月（前排右2）、黃秀芳（前排右3）、現任及前任彰化市長林世賢（二排左3）、邱建富（二排左2）均到場陪同。（黃秀芳辦公室提供）

    賴清德到彰化溪湖福安宮，民進黨立委陳素月（前排右2）、黃秀芳（前排右3）、現任及前任彰化市長林世賢（二排左3）、邱建富（二排左2）均到場陪同。（黃秀芳辦公室提供）

    民進黨有意參選2026彰化縣長4位人選，包括立委陳素月（左上）、黃秀芳（右下）、現任及前任彰化市長林世賢（右上）、邱建富（左下）。（記者陳冠備攝）

    民進黨有意參選2026彰化縣長4位人選，包括立委陳素月（左上）、黃秀芳（右下）、現任及前任彰化市長林世賢（右上）、邱建富（左下）。（記者陳冠備攝）

