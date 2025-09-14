為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　彰化縣

    議員賴清美探視姊姊缺席賴清德彰化行 挺賴立場不變

    以往賴清德只要來彰化，賴清美都會到場。（取自天后宮官網）

    2025/09/14 14:42

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕總統賴清德今天（14日）到彰化縣溪湖鎮福安宮參拜，同時也跟黨公職座談，許多人眼尖發現縣議員賴清美未到場，原來賴清美是返回芳苑探視姊姊。賴清美強調，「不差我一人」，但力挺賴清德立場不變。

    賴清美指出，當年蔡英文尋求連任時，賴清德也要爭取民進黨提名，在賴清德到彰化掃街時，當時她就是少數敢公開站出來的縣議員，當年她力挺賴清德，如今賴清德當選總統，她照樣力挺，立場完全不變。

    賴清美說，今天她沒有到溪湖福安宮，因為她返回芳苑看看姊姊，黨部有通知她總統參訪與座談的行程，但她最後決定不出席，因為她認為「不差我一人」，她在賴清德最需要支持的時候公開表態，也公開站出來，如今，她力挺的立場不變，不因她有沒有到場就改變。

    賴清美與賴清德因為名字相差一個字，很多人都以為兩人有親戚關係，賴清美都會解釋清楚，兩人真的就同姓，但不是親戚，只是她早婚，很早就當阿嬤，論年紀來說，賴清美年齡比賴清德小，所以，以往賴清德看到賴清美就會介紹「他的妹妹」，就是這個緣故。

    彰化縣議員賴清美與總統賴清德只差一個字，賴清美強調兩人只是同姓應並非有親戚關係。（取自賴清美臉書）

    總統賴清德今天到彰化溪湖福安宮參拜，參拜後也進行大合照。（陳素月提供）

