為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    縣長初選提前開打？ 彰化市長林世賢參加自行車活動 端出「運動觀光」牛肉。

    彰化市長林世賢今天出席美西港社區文化單車之旅，端出自行車政見。（林世賢提供）

    彰化市長林世賢今天出席美西港社區文化單車之旅，端出自行車政見。（林世賢提供）

    2025/09/14 11:07

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣長初選開始「端牛肉」？彰化市長林世賢今天（14日）出席美西港社區文化單車之旅指出，運動完整產業鏈，更應該要有國際標準場域，才能讓產業與運動觀光完美結合，讓彰化觀光彎道超車為國際觀光。

    林世賢今天出席美西港社區文化單車之旅，看到現場來自各地的車隊熱烈參與表示，彰化縣擁有自行車的完整產業鏈，加上有八卦山優越的地理條件，這都是為產業與自行車運動加分的最佳環境。

    林世賢強調，彰化縣擁有八卦山的絕佳發展自行車運動條件，但要提升自行車運動的規格，就必須要有標準的自行車賽車場，要有專業的場地，才能開辦國際賽事，讓運動產業來帶動觀光，直接讓彰化觀光提升為國際觀光，同時行銷彰化。

    林世賢指出，八卦山擁有發展森林國際越野車道的環境，可以打造專屬於彰化的國際級戶外運動品牌，讓八卦山不只是早年的八卦山，而是全新活力的八卦山。

    今天的單車之旅由彰化縣單車協會主辦，從永順宮出發，沿途停靠參觀彰濱產業園區的觀光工廠、玻璃廟，以及鹿港南勢社區的許木農村文物紀念館，吸引各地許多車隊組團來參加。

    彰化市長林世賢今天出席美西港社區文化單車之旅，端出自行車政見。（林世賢提供）

    彰化市長林世賢今天出席美西港社區文化單車之旅，端出自行車政見。（林世賢提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播