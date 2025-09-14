縣長初選提前開打？ 彰化市長林世賢參加自行車活動 端出「運動觀光」牛肉。

彰化市長林世賢今天出席美西港社區文化單車之旅，端出自行車政見。（林世賢提供）

2025/09/14 11:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣長初選開始「端牛肉」？彰化市長林世賢今天（14日）出席美西港社區文化單車之旅指出，運動完整產業鏈，更應該要有國際標準場域，才能讓產業與運動觀光完美結合，讓彰化觀光彎道超車為國際觀光。

林世賢今天出席美西港社區文化單車之旅，看到現場來自各地的車隊熱烈參與表示，彰化縣擁有自行車的完整產業鏈，加上有八卦山優越的地理條件，這都是為產業與自行車運動加分的最佳環境。

請繼續往下閱讀...

林世賢強調，彰化縣擁有八卦山的絕佳發展自行車運動條件，但要提升自行車運動的規格，就必須要有標準的自行車賽車場，要有專業的場地，才能開辦國際賽事，讓運動產業來帶動觀光，直接讓彰化觀光提升為國際觀光，同時行銷彰化。

林世賢指出，八卦山擁有發展森林國際越野車道的環境，可以打造專屬於彰化的國際級戶外運動品牌，讓八卦山不只是早年的八卦山，而是全新活力的八卦山。

今天的單車之旅由彰化縣單車協會主辦，從永順宮出發，沿途停靠參觀彰濱產業園區的觀光工廠、玻璃廟，以及鹿港南勢社區的許木農村文物紀念館，吸引各地許多車隊組團來參加。

彰化市長林世賢今天出席美西港社區文化單車之旅，端出自行車政見。（林世賢提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法