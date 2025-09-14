餐廳遇吃霸王餐！ 年輕男大吃特吃後落跑

男子吃完餐後藉故到機車取錢，不料卻騎車落跑。（圖由業者提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕吃霸王餐！彰化市永安街1家素食餐廳12日晚間走進1名年輕男子，點了滷味、素食三杯雞板條共280元後大吃特吃，餐畢稱錢放在機車上，要去車上取錢，不料卻騎上機車猛催油門落跑，業者氣得向警方報案。業者今天（14日）指出，該名年輕男子好手好腳，若有困難他一定會幫忙，卻藉口要去車上拿錢後落跑，這種吃霸王餐的他不會放過。

素食餐廳業者指出，該名年約30歲的男子前晚走進店裡，一口氣點了1大盤滷味、1個素食三杯雞板條、1個板條總共280元，還疑似心虛地說「因為今天肚子比較餓」；結果大快朵頤吃光光之後要結帳時，男子稱錢包忘了拿放在機車，他去拿錢來付帳，不料竟然一去不回，騎著車就落跑。由於他疑似吃霸王餐慣犯，他已公告提醒其他餐廳業者小心防範。

業者說，280元雖然不多，但是這位年輕人好手好腳的，真的有困難可以說一聲，而不是吃完後就落跑，之前也曾有1名男子來吃飯，聲稱「今天領錢老闆還沒發，明天我領錢會拿來付」，結果也是沒回來。若真的有困難他如果能幫上忙就幫，但是這種好手好腳的他就不想幫忙，這樣只會害了他們，所以他向警方報案提告詐欺，希望警方把吃霸王餐的人揪出。

彰化警分局則指出，有關這起吃霸王餐案，他們已依規定受理並鎖定特定嫌疑人，後續將依法偵辦。

