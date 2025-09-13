男怨嘆吃過彰化6家爌肉飯後被分手 釣出女主角揭真相好殘忍

彰化爌肉飯Q彈嫩，24小時都吃得到。（資料照）

2025/09/13 12:01

〔記者湯世名／彰化報導〕1名男子在網路PO文與女友在彰化市吃過的6家爌肉飯，回憶與女友的甜蜜過往，只是今年4月得知女方結婚，男子心碎稱「為什麼妳就這樣把我丟掉了？」惹哭網友，不過卻也意外釣出女主現身，親揭「這是一段本來就沒有結果的感情」，甚至語出驚人說「我和同性伴侶目前婚姻狀況良好」，讓大批網友恍然大悟，網友稱原來不是大佛魔咒或吃爌肉飯分手，而是另有真相。

該名男子回憶，與女友從前年5月起吃過的彰化市爌肉飯，依序是魚市、阿泉、老店朱、榕樹下、黑豬師、大鼎等6家，去年11月吃完大鼎後兩人還去了八卦山大佛風景區，也是他們最後一次見面。他很後悔與女友到大佛風景區，12月女友突然傳訊息對他說分手，讓他錯愕；今年4月突然得知女友結婚，也許是大佛魔咒吧，他也只能將這份愛遺留在過去。

1名自稱女主的網友則親曝，世界上最痛苦的事，就是清醒著知道自己正處在一段錯誤的感情中，那是連做夢都會夢到的痛苦，這也是她跟對方提分手的理由；至於會一直吃爌肉飯是因為要省錢，不是因為一直吃爌肉飯才分手；她和同性伴侶目前婚姻狀況良好，就是過前男友沒辦法陪她過的日子。最後她還強調喜歡魚市跟阿正爌肉飯，吸引大批網友按讚並表示要去朝聖，還有網友說現實很殘酷，原本好好的浪漫愛情故事，明知道這段感情是個錯誤，還繼續真的很痛苦。

男子與女友逛完大佛風景區後被分手，自嘲或許是大佛魔咒。（資料照）

