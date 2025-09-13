為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    計息5％或0.6％差很大！2千萬元拖8年還款 判須付823萬利息

    江男拖欠2000萬元的購地款8年，要付823萬8356元的利息錢。示意圖。（資料照）

    2025/09/13 11:59

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣黃男9年前以2000萬元向「江氏祭祀公業」的江姓管理人購買土地一筆，豈料因江男無權代表過半數的派下員，被判買賣契約無效，江男直至去年才返還2000萬元。黃男提不當得利之訴，認為江男連帶支付這9年利息，且依「年利率5%」計算，江應付給他823萬8356元，但江男說，他錢存在銀行，應以一般銀行活期年利率「0.6至0.8%」計算，只需付對方30萬餘元利息。法官認為被告早在8年前就知道契約無效，早該歸還，其次依《民法》第203條規定，應付利息的債務，若未約定利率且法律也沒有規定者，年利率為5%，因此被告應給付823萬8356元的法定利息給原告。

    判決書指出，黃男於2006年間透過祭祀公業管理員江男（即被告），約定以總價2795萬元購入彰化市某地段土地，並先後支付共2000萬元價金。但江男因未徵得江氏派下員同意而出售土地，不僅遭祭祀公業解任，跟這筆土地有關的江祭派下員也拒絕辦理過戶，因此買賣契約無效。

    江男直到2024年11月12日，才將2000萬元返還給黃男，但拒絕支付任何利息。黃男認為，被告早在2016年5月間就已知契約存在無效問題，卻遲至2024年才還款，其間長達8年多的時間，該筆款項應依法附加利息，按年利率5%計算之利息為830萬4109元。

    江男辯稱，他並非故意不還款，而是因相關訴訟尚未確定，無法提前返還。他主張，利息應以他存在銀行活期儲蓄存款實際所生的利息（約0.6至0.8%）30萬6263元為準。

    經法院審理，認定被告早在105年7月19日就已知悉契約存在無效情形，卻直到113年才返還款項，其間原告確實無法利用該筆資金，受有損失。至於利息的給付，民法第182條第2項及第203條均有規定，「應付利息之債務，若雙方未約定利率，也無其他法律依據，則其週年利率應為百分之五」被告應付823萬8356元給原告。

