    首頁　>　彰化縣

    正宗土雞1隻350元、土番鴨200元！彰化禽品節明早9點開賣

    彰化禽品節明天在北斗奠安宮停車場登場，滷雞腿等限量美食讓民眾免費吃。（縣府提供）

    彰化禽品節明天在北斗奠安宮停車場登場，滷雞腿等限量美食讓民眾免費吃。（縣府提供）

    2025/09/13 11:46

    〔記者張聰秋／彰化報導〕想撿便宜要趁早！2025彰化畜產嘉年華會第2場「彰化禽品節」，明天（14日）在北斗鎮奠安宮停車場登場。活動亮點除了滷雞腿、雞肉油飯、茶葉蛋、蛋塔等限量美食外，今年更不惜成本促銷正宗土雞與土番鴨，全雞1隻只要350元，全鴨更便宜，1隻只要200元、3隻優惠500元，雞限量1000隻、鴨限量300隻，賣完就沒了。

    縣府農業處表示，雞與鴨都是限量促銷，將先賣雞再賣鴨。明天上午9點準時開賣正宗土雞，每隻約4台斤重；鴨則在9點半開賣，每隻3台斤以上，價格都比市價便宜許多。往年開賣就被排隊人潮搶光，今年預料也會掀起搶購熱潮，民眾想買最好提早到場排隊。

    今年禽品節活動內容也很豐富，有「快手剝蛋王」比賽，限時拼速度也拼完整度；還有完成4大趣味知識關卡集章可兌換小禮物。現場更設有小朋友最愛的「童趣遊樂園」、DIY做三明治的「親子食光廚房」，以及農特產品展售市集，吃喝逛玩通通有，縣府歡迎全家大小一起來同樂。

    彰化禽品節明天在北斗奠安宮停車場舉辦，早上9點開賣限量1000隻的正宗土雞，售完為止。（縣府提供）

    彰化禽品節明天在北斗奠安宮停車場舉辦，早上9點開賣限量1000隻的正宗土雞，售完為止。（縣府提供）

