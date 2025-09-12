為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    財劃法爭議座談 彰縣長王惠美在日考察 副縣長周傑將代表出席

    新版財劃法爭議未解，彰化縣明年財源短少約87億元。（記者張聰秋攝）

    2025/09/12 18:31

    〔記者張聰秋／彰化報導〕新版《財政收支劃分法》分配公式出現矛盾，導致345億元統籌分配款無法完成分配，彰化縣明年度總預算因此短少約87億元財源。對此，正在日本考察的彰化縣長王惠美，確定明天（13日）不出席，由副縣長周傑代表參加卓揆座談會。

    縣府財政處表示，新版財劃法就是明定不得刪減地方補助款，但地方解讀法條與中央解釋法條有落差，縣府希望不能刪補助款的大原則下，期盼中央能補足短少的補助款、增加的部分維持原有水準，並依修法後的比例撥付，如此才能符合修法精神。

    縣府強調，中央財源本來就是要用在地方建設，地方也是為國家做事，中央應落實修法精神，該撥付的財源就要撥，不要在法條文意上打轉。

    財政處舉例說明，新版修法後，因中央與地方對法條文意解讀不同，彰化縣一般性補助款從189億元減至79億元，短少逾110億元；計畫型補助款則從214億元降到僅74億元，直接少了140多億元。雖然普通統籌分配稅款增加174億元，但特別統籌分配稅款仍短少4億多，加上中央尚未分配的345億元統籌分配稅款中，彰化應分得7億多。綜合增加與短少後，彰化縣明年仍少了87億元。

