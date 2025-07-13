批藍白通過普發1萬 導演陳文彬：「國民黨用你的錢買你的命！」

金鐘導演陳文彬認為立院三讀通過國民黨團提出普發一萬元，這就是「國民黨用你的錢買你的命！」（擷取自陳文彬臉書）

2025/07/13 18:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕立法院11日三讀通過立法院國民黨團提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中要求10月底前普發現金1萬元，引發外界熱議。金鐘導演陳文彬表示，這分明就是國民黨用你的錢買你的命，用著國民黨一貫的買票政策，完全輕蔑瞧不起台灣人！

陳文彬指出，立法院只能刪預算不能增加預算，這是常識不是知識！藍白立委在立法院提10月底要普發現金一萬元，這根本就是空頭支票，因為去年所送的總預算，根本就沒有編列這個預算項目，既然如此，預算要從何支出？

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陳文彬強調，立院國民黨團提出普發1萬元，完全是藍白立委為了怕被大罷免，對台灣人使出的買票策略，但也是對台灣人的瞧不起，因為以前威權時代買票可能還有用，但台灣實施民主這麼多年，如果買票還有用，就是瞧不起這20年來的民主政治發展。

陳文彬表示，國民黨團要政府普發1萬元，國家預算得多增加2350億，這些錢可以用來買80到100架的F-16戰機，組成兩個航空中隊。可以再造6到8艘的潛艦，台灣完整的潛艦艦隊就成型了。可以部署500到1000架的「海空聯合作戰無人機系統」，所以，人民以為拿到1萬元，其實政府所發的錢也是人民的納稅錢，如今要拿人民的納稅錢來發，最後卻造成弱化國防，這就是「國民黨用你的錢買你的命」！

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