豪雨就淹！ 鹿港天后宮控排水太爛：我們不能再忍受

鹿港天后宮臉書粉專PO出8日當天豪雨淹大水的影片。（圖翻攝自鹿港天后宮臉書）

2025/07/13 17:02

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年侵台首颱「丹娜絲」重創中南部，即便遠離台灣，「風颱尾」仍帶來豐沛雨量，其中原本風雨趨緩的彰化縣，8日突然又變天，瞬時豪雨讓彰化多地發現積淹水災情，包括知名的鹿港天后宮。由於這已經不是第一次發生，實在忍不住的廟方今天（13日）發聲，直指鹿港排水系統太過時，「我們不能再忍受『一下雨就淹』的日子，我們不該再用『運氣』來期待不淹水！」

鹿港天后宮今天在臉書粉專PO出8日當天豪雨淹大水的影片，可以看到即使水淹及膝，擔心災況到宮裡巡視的廟方人員艱難前行。天后宮表示，「鹿港經不起一淹再淹！不是遇到問題才處理問題，而是該從根本做起，才能一勞永逸！7/8那天，雷雨瞬間襲擊鹿港。短短幾小時，街道變成水鄉、民宅被水倒灌、商店關門停業……這樣的畫面，對鹿港人來說早已不是第一次。」

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廟方接著說：「我們心裡都明白，這不是什麼『剛好滿潮』，也不是『剛好雨來的太急』。事實就是：鹿港的排水系統，真的撐不住現在的雨了。鹿港是百年舊鎮，地勢低窪，根據統計，近5年來鹿港每年平均超過15次淹水。光是這次，瞬間雨量就讓主要街道積水超過30公分，還不包含那些來不及反應、被泡壞的店家與住家。」

「而我們現在用的排水系統，是30年前的設計，當年或許還夠用，但在極端氣候一來，一場雨就能擊潰日常，這是我們每天都可能面對的風險。我們不能再忍受『一下雨就淹』的日子，我們不該再用『運氣』來期待不淹水！鹿港，真的需要更全面的排水改善，我們要的不是補補破洞，而是從根本改變。」

天后宮提出幾項建議，包括「擴建雨水下水道，提升排水標準」、「增設抽水站、擴充抽水能力」、「建設更多滯洪池與地下蓄水空間」、「從整體都市計畫中重整低窪區域排水瓶頸」等，「這是我們每一位住在這片土地上的人，心裡最真實、最迫切的聲音，『拜託，不要再淹了！』，鹿港，值得一個不怕下雨的未來。讓我們一起發聲，為家園爭一個不再泡水的明天。」

廟方人員擔心災況到宮裡巡視，可以看到水已經淹到膝蓋處。（圖翻攝自鹿港天后宮臉書）

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