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    首頁　>　彰化縣

    離譜！ 男子遭詐千萬求償車手竟敗訴 法官因「這理由」判免賠

    彰化陳姓男子遭詐千萬，事後向兩名詐騙集團成員求償，彰化地院審理認為，被告兩人當時未參與陳男遭詐案，判決免賠。（資料照）

    彰化陳姓男子遭詐千萬，事後向兩名詐騙集團成員求償，彰化地院審理認為，被告兩人當時未參與陳男遭詐案，判決免賠。（資料照）

    2025/07/13 14:41

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化陳姓男子去年誤信假投資詐騙，兩個月內被騙走現金與黃金共1062萬餘元，直到詐團再索討800萬元「解凍帳戶」時，他才驚覺受騙並報警。後來警方設局逮捕謝姓取款車手及尤姓監控手，陳男事後向兩人提告求償。彰化地院審理認為，陳男遭騙時，車手尚未入境台灣，因此駁回陳男聲請，判決免賠。

    判決書指出，陳男去年8月至10月間被詐騙集團邀請加入LINE投資群組，同時下載某投資APP，並6次面交現金及黃金價行投資，共1062萬2558元，直到去年10月底，詐團再以「帳戶遭凍結」為由，要求陳男支付800萬元解鎖，他才驚覺受騙並報警。

    警方隨即安排「誘捕行動」，由陳男配合攜帶300萬元面交，並在去年11月7日當場逮捕取款的謝姓車手，隨後也在附近逮捕負責監控的尤姓監控手。陳男認為謝、尤兩人是詐騙集團，應對他的全部損失負責，要求連帶賠償1060萬元及利息。

    不過法官審理後認為，陳男被騙的時間點為8月至10月，當時謝男尚未入境台灣，尤男也未加入詐團，且無證據顯示兩人與前6次詐騙有關，與先前詐騙行為無直接關聯，因此駁回陳男的求償請求。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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