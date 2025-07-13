彰化這路口苦等10秒左轉燈等4次紅綠燈無法左轉 公路局：會勘檢討

台一線彰化花壇南下車道與台74甲東外環道的路口，左轉綠燈太短讓民眾哇哇叫。（取自彰化人大小事）

2025/07/13 12:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣最大的網路社群「彰化人大小事」有民眾貼文，每次經過台1線彰化花壇段南下，準備左轉進入台74甲線東外環道路，因為左轉綠燈只有10秒，苦等4次紅綠燈還是轉不過去。對此，公路局彰化工務段段長廖志彬表示，南下4車道有2個車道可左轉，針對號誌秒數近期將會勘檢討與了解。

廖志彬強調，台1線彰化花壇段與台74甲線東外環道路的路口，現有的交通號誌秒數是延用原有時向，確實已延用多年，在尖峰時段與非尖峰時段的秒數都會有所不同，至於是否為民眾所稱的左轉綠燈只有10秒，仍待會勘來實測與了解。

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廖志彬指出，台1線彰化花壇段與台74甲線東外環道路的路口，因為車流量大，南下共有4個車道，在車道配置上，左1車道為左轉專用車道，左2車道為左轉與直行的混用車道，右1、右2車道為直行專用車道。因此，內側2個車道都是可以左轉的，由於民眾反應左轉苦等綠燈通行太久，將會會勘討論後，視情況來予以調整。

民眾指出，就算是非假日、非上下班時段，平均還是要等個2、3次才能如願左轉，光是在路口就要花5到7分鐘，真的令人無奈。在地人都是提早在花南路，也就是往麗園餐廳那一條路左轉，然後再接到東外環，路況更好走，又不必等左轉燈到天荒地老。要不然就是行駛中山路南下要走在左二車道，可以選擇在路口直行或是左轉，可以往前開再迴轉，都比等這個路口的左轉來得快。

台一線彰化花壇南下車道與台74甲東外環道的路口，左轉綠燈太短讓民眾哇哇叫，但該路段有4車道，除了有左轉車道，左2車道為左轉與直行混合車道。（取自GOOGLE MAP）

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