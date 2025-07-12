善的循環！彰化便當店關懷社會 100個排骨便當7/19大放送

彰化市大埔路排骨飯業者黃湧璋結合愛心人士，將在19日發送100個排骨便當。（記者湯世名攝）

2025/07/12 17:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市大埔路排骨飯業者黃湧璋結合愛心人士，將在19日中午11點起發送100個排骨便當，讓民眾免費領取。黃湧璋說，其實他們平日每天中午也都有準備30個便當，給有需要的民眾，他們不問緣由，更不會要求出示證明，只要有需要就可以免費吃，讓這個社會充滿溫暖與關懷。

彰化市大埔路大埔排骨飯店面，今天（12日）掛出紅布條，寫著發送免費愛心便當100個，鄉親們有需要的歡迎排隊，立即引起矚目，有人拍照PO網，引發大批網友熱烈分享轉傳，有人留言稱老闆超有愛心，但也有不少人呼籲，不需要的民眾千萬不要去占名額，應把愛心便當留給有需要的人。

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大埔排骨飯業者黃湧璋說，19日將免費發送的100個便當，菜色絕對會讓大家滿意，且預計會附上滷排骨，堪稱色香味俱全；其實除了19日之外，近1個月來他們每星期一至星期五的中午，也都有準備30個愛心便當，免費發送給有需要的民眾，且還會持續下去，只要有需要的民眾，或者經濟困難的家庭，都可以來領取，不用再為一餐發愁；這些愛心便當都是地方人士贊助，募集小愛心，卻能成就大力量。

彰化市大埔排骨飯將在19日發送100個排骨便當，讓民眾免費領取。（記者湯世名攝）

黃湧璋說19日的100個排骨便當，菜色絕對讓大家滿意。（記者湯世名攝）

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