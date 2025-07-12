內政部核定徵收！彰化美寮路年底動工 拓寬到13米

彰化縣和美鎮美寮現有路幅僅8至10公尺，車流量高，經常塞車。（記者張聰秋攝）

2025/07/12 14:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣和美鎮美寮路拓寬工程去年完成發包，卻因部分地主質疑徵收不公，遲遲無法土地徵收、開工，如今傳來好消息，內政部日前正式核定徵收計畫，彰化縣政府正在進行土地與地上物補償作業，預定今年底前動工，總工程經費5.1億元，完工後將拓寬為13公尺，可望改善當地長年交通壅塞與通學安全問題。

美寮路是彰化市通往和美鎮的重要聯絡道路，現況路幅僅8到10公尺，長年來車流量大，上下學尖峰時段塞車成日常。10多年前地方爭取拓寬，一直未獲交通部補助而停滯，直到前年（2023）才獲交通部核定補助4.29億元，加上縣府自籌8800萬元，讓拓寬工程有了眉目，去年完成發包。

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這次拓寬路段起自彰美路五段往東，沿線經柑竹路、和群國中前、線東路，終點銜接彰新路三段中寮社區前，全長約2327公尺，設計路寬13公尺，完工後將劃設混合車道及機慢車道，並在學校前設置人行步道，盼提升學生通學安全，改善用路品質。

不過，原訂今年2月動工的計畫，卻因部分地主質疑縣府未依道路中心線平均拓寬，導致北側土地被徵收較多，南側影響較小，反彈聲浪不斷。

縣議員周君綾表示，地主已體諒地方交通與通學安全的需要，不再反對工程推動，希望縣府儘速完成徵收程序、早日動工，早日打通交通瓶頸。

縣府工務處指出，目前依市價辦理用地徵收與地上物補償，如果進度順利，最快今年下半年就能動工，約兩年工期，最快2027年通車。

內政部日前核定彰化縣和美鎮美寮路土地徵收，縣府正辦理徵收作業，以利今年下半年動工。（記者張聰秋攝）

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