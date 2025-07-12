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    首頁　>　彰化縣

    白色實線旁能騎機車嗎？機車族困惑警方給答案

    路面邊線（紅圈）外屬於路肩，機車應行駛在線內。（記者湯世名攝）

    路面邊線（紅圈）外屬於路肩，機車應行駛在線內。（記者湯世名攝）

    2025/07/12 10:35

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市包括大埔路、中華路與和平路等路段都已畫設友善人行道，最近卻有許多機車騎士上網詢問，白色實線旁是否可以騎機車？不少網友都說「那裡是路肩，騎機車已違規」；警方指出，在15公分的「路面邊線」外屬「路肩」，要是把路肩當成車道行駛，都將開罰600元以上1800元以下罰鍰。不過此違規項目民眾不能檢舉。

    彰化市有民眾上網PO文「不懂就問」說，他知道路肩不能騎機車，因此特地上網詢問汽車車道白色實線旁的道路，到底是算車道還是路肩？能不能騎機車？他很怕被檢舉後收到罰單。有網友稱，大埔路現在是一堆機車都騎在白色實線旁，根本沒有人知道那裏是路肩不能騎，真有人要認真檢舉的話，一定死一堆人。

    警方則表示，道路上的標線中，「設於路段中者，用以分隔快慢車道或指示路面範圍」的線型為白實線，其中細的，線寬10公分，又稱「快慢車道分隔線」，用以劃分車道；線寬15公分的又稱「路面邊線」，用以指示路肩或路面外側邊緣的界線。在15公分的「路面邊線」外屬「路肩」，路肩不是車道，路肩是要保留給行人、慢車、臨停車輛使用，若把路肩當成車道行駛，可處600元以上1800元以下罰鍰。

    路面邊線（紅圈）外屬於路肩，機車行駛路肩屬於違規。（記者湯世名攝）

    路面邊線（紅圈）外屬於路肩，機車行駛路肩屬於違規。（記者湯世名攝）

    路面邊線（紅圈）外屬於路肩，警方籲勿當車道行駛。（記者湯世名攝）

    路面邊線（紅圈）外屬於路肩，警方籲勿當車道行駛。（記者湯世名攝）

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