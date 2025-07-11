慘況曝光! 彰化養雞場泡水 13萬隻雞失溫死翹翹

被淹死的雞隻要送化制場焚化處理。（縣府提供）

2025/07/11 17:40

〔記者張聰秋／彰化報導〕不是電死是淹死！丹娜絲颱風「颱風尾」狂掃中南部，彰化暴雨成災，今天還下不停，農損嚴重，連畜牧業災情也慘兮兮。雞場、豬場接連傳出災損，豬仔泡水活活淹死，雞場更是來不及搶救，13萬多隻雞失溫喪命，場面怵目驚心，縣府初估損失已近600萬元。

一開始，縣府接獲初報，傳出豬仔疑因豬場漏電，有4000多頭中豬被電死，不過，縣府查證確認並非電死而是淹死。養雞戶則表示，大雨一下來根本來不及搶救，雞一旦泡水失溫，很快就死，整個雞舍慘不忍睹。

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農業處指出，二林一處豬場淹水，100多頭中豬慘死，損失約18萬元；雞場災損更為慘重，二林2場肉雞場共損失6萬3000多隻，芳苑約1萬多隻，埔鹽也有5萬5000多隻，社頭還有2000隻土雞死亡，總數超過13萬隻。

農業處將儘速派員複查，若損失超過2成會提報中央爭取專案補助。農業處提醒受災戶務必向當地公所通報，並拍照存證，以利後續複查。因水災暴斃的豬、雞，都要按規定送合法化制場焚化處理。

雞場淹大水，不少雞隻慘死，活下來不多。（縣府提供）

雞舍地面積水泥濘，雞群擠在角落躲避淹水。（縣府提供）

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