彰化農損逾2億 社頭芭樂收成「泡湯」

行政院長卓榮泰到社頭「好翰農場」勘災，芭樂農蕭稟翰（右）說明這波豪雨受損災情。（記者顏宏駿攝）

2025/07/11 16:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕7月8日彰化豪雨成災，造成龐大的農業災損，根據農糧署統計，彰化縣總受災面積二千五百公頃，農損約2億1872萬元，受損最嚴重的有番石榴、一期稻作、韭菜、菊花、紅龍果、葡萄等。

今天行政院長卓榮泰到社頭「好翰農場」勘災，芭樂農蕭稟翰說，這波豪雨造成社頭鄉慘重的淹水災情，許多芭樂田水升超過50公分，甚至1公尺。此刻的芭樂正是結實纍纍，準備要上市期，只要泡到水就會產生「水傷」，這一季收成都「泡湯」了。

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農糧署官員表示，社頭鄉以番石榴受損最嚴重，其次是短期葉菜類。這波受損的芭樂農原本8月就可全面採收，受豪雨影響，果粒受損，根系泡水過久，接下來可能產生落花，結不出果。

台中區農業改良場埔里分場長陳盟松說，果園長期泡水最怕發生基腐病，可使用益菌，以及用殺菌劑減少基腐病。衡量田間泡水情況，若逾3天積水未褪，根系恐已受損，建議田間未成熟的果粒全數清光，連花苞也除掉，先保住果樹最要緊。

火龍果農莊先生說，豪大雨造成果園泡水3天，最深達一公尺，園裡逾半數火龍果可採摘，他利用「黃金72小時」清光，如果積水再多次幾天，就會因根系吸水太多，產生裂果。

他說，去年凱米颱風二林大淹水，也正值收成期，他的果園泡水七天才褪去，半數樹株死掉，新植後又遇到這次豪大雨，「連兩年歉收」果農真的很辛苦。

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