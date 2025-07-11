香瓜、蜂箱、青蔥也能申請 彰縣近9成農損納入現金救助

蔥田被大雨襲擊後，根部腐爛。（記者張聰秋攝）

2025/07/11 12:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕香瓜、蜂箱和青蔥也能申請補助了！彰化縣因水患襲擊，農業災損持續擴大，農業部今天（11日）公告第二波災損現金救助與低利貸款適用品項，新增洋香瓜、香瓜、柑橘類、百香果、青割玉米、玫瑰、洋桔梗及養蜂等項目，補助標準每公頃最高18萬元，最低也有1.2萬元，蜂箱則也依箱數補貼，每箱最高660元，總算回應基層的聲音。

第二波擴大新增補助品項，彰化縣目前接近9成農損納入現金救助。農業處表示，大量農田泡水爛根、蜂箱浸水被污染、果樹裂果無法採收，災情遍及雜糧、果樹、牧草等。農業部核定彰化縣為現金救助與低利貸款地區，凡農損達2成以上的農友，今天起至7月24日止，可攜帶身分證、印章、農會存簿與土地權狀或使用同意書，向所在地公所申報。

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農業處表示，第二波公告補助項目與額度，雜糧類的硬質玉米、高粱每公頃2萬8000元，牧草類的青割玉米每公頃1萬2000元，果樹類的西瓜每公頃6萬2000元。另外，香瓜、洋香瓜、柑橘類每公頃8萬元。

花卉類的唐菖蒲、草皮等每公頃9萬元；玫瑰、洋桔梗、滿天星、火鶴、百合等每公頃18萬元；養蜂的蜂箱每箱補助660元（全毀）、360元（半毀），蜂群每群補助460元。

根部被浸爛的青蔥，在第二波農損現金補助中納入。（記者張聰秋攝）

彰化蜂箱泡水多日變破箱，蜂蜜被積水污染，完全報廢。（縣府提供）

彰化縣政府今公布第二波新增農損現金救助品項，連同昨天的第一波，目前全縣近9成都納入補助。（縣府提供）

彰化縣政府提醒農民拍照存證在期限內提出農損現金災害救助。（縣府提供）

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