太慘了！鹿港老街淹水達災害救助申請門檻 店家裹足不前原因曝

鄭玉珍餅鋪鹿港老街店，在這次七八水災受損嚴重，東西幾乎都浮在水面泡湯了。（洪宜群提供）

2025/07/10 22:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮是七八水災的重創區，尤其是全鎮地勢最低窪的鹿港老街，災情更是慘中之慘。其中，鄭玉珍餅鋪室內淹水達65公分，完全達到申請災害救助金申請門檻，業者卻嘆氣「不一定會申請」，因為金額只有5000元，根本就是精神慰問金，還要向房東索取相關資料才能申請，實在很麻煩。

鹿港老街每下大雨就會淹水，自嘲是鹿港最有防災意識的一條街，這次卻讓老街店家完全措手不及，沒有想到颱風過後的大雨太驚人，就算店內展示櫃都改成鐵架，所有商品都架高，卻還是「泡水了」，只因為「架的不夠高」。

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鄭玉珍餅鋪鹿港老街店業者洪宜群表示，這次淹得太嚴重，以前只淹展示間，這次是連後面的材料間與工作間都淹了，糕餅就淹了100盒，連糖粉、麵粉也都是整袋都「泡湯」了，還有紙盒等東西，已經淹到都不敢細算，損失至少數萬元起跳。但到底要不要申請災害救助金，目前還在考慮，因為店面是租的，還要跟房東要資料，就只是要領5000元，這對損失來說，根本不到1成。

不過，更多鹿港老街業者則是嘆氣，認為淹水50公分門檻太高了，因為30公分就可以把家具淹壞了，尤其很多人都是趕快把門關起來，避免水繼續淹進來，有的店連冰箱都壞了，損失非常慘重。

縣府表示，申請會加速，審查也會從寬，所有申請標準都是比照中央辦理。

鄭玉珍餅鋪鹿港老街店糕餅都泡湯了。（洪宜群提供）

鹿港老街在七八水災，完全變成了老街河。（洪宜群提供）

鄭玉珍餅鋪鹿港老街店，淹水高度達65公分。（洪宜群提供）

鄭玉珍餅鋪鹿港老街店，淹水高度達65公分。（洪宜群提供）

鄭玉珍餅鋪鹿港老街店，清出一堆泡水物只能當垃圾丟。（洪宜群提供）

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