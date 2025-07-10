726投同意！護國大遶境雨中進彰化 燒襠、起水泡照樣走

護台遶境活動風雨無阻，今天經過彰化縣受到民代、民眾熱情應援與打氣。（記者張聰秋攝）

2025/07/10 16:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕「大罷免、大成功！」反共護台志工聯盟發起「護國大遶境」徒步行動，今天（10日）第二天儘管風雨不斷，志工們仍堅定前行，清晨從雲林出發，跨過濁水溪進入彰化，沿路民眾熱情迎接，送上飲料點心，還有民代陪走，呼籲7月26日踴躍投下「同意罷免」票，守護民主。

隊長何冠霆說，7月8日早上10點自北港朝天宮出發，預計19日晚上抵達立法院，路程368公里、耗時11天。首日就走了12個小時，許多志工腳底磨出水泡，甚至「燒襠」疼痛難耐，仍咬牙前行。他說，原本只準備1、2天的物資，沿路民眾熱情應援，現在食物夠吃一週了。

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隊伍中午抵達南瑤宮，彰化市長林世賢在自家騎樓設休息站，提供水與點心，他說，這是全國勇腳團，彰化一定要挺！

首次參與的雲科大助理教授簡端良今晨從埤頭合興宮出發，獨走2小時跟隊伍會合。他說，雖然一路風雨，但內心無比堅定，「我們走的是讓民主回歸正軌的路。」

立委黃秀芳現身力挺，痛批藍白立委長期在國會杯葛癱瘓，呼籲全國鄉親7月26日回鄉投票。縣議員楊子賢也說，現在的立法院通過許多具爭議性法案，引發各界對民主程序的憂慮，透過此次大罷免，藉由直接民主，再次檢驗公共政策是否符合多數民意的關鍵時刻。

罷免團領銜人陳世雄說，人民已忍無可忍，國民黨立委與中共統戰人士會面後囂張跋扈，形同對台宣戰，「我們若再不反抗，自由民主就會被踐踏。只有罷免31位國民黨立委，台灣才能守住希望。」

首次參與的雲科大助理教授簡端良，今天清晨從埤頭合興宮出發獨走2小時後跟隊伍會合。（記者張聰秋攝）

彰化市長林世賢（左）在自家騎樓前設加油站為護國遶境隊集氣，也陪同挺進台中。（記者張聰秋攝）

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