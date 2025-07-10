豪雨掏空路基！ 彰化埔心天坑吞車 駕駛爬窗驚險逃生

彰化連日豪大雨，造成埔心鄉防汛道路驚現一個寬約3.5公尺、深2公尺的大坑，一輛小貨車行經時當場陷落。（民眾提供）

2025/07/10 12:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化連日豪大雨，造成多處鄉鎮傳出淹水災情，路面也出現不少「天坑」。今（10日）清晨6點多，埔心鄉防汛道路驚現一個寬約3.5公尺、深2公尺的大坑，一輛小貨車行經時當場陷落，駕駛受困車內，所幸及時從車窗爬出，驚險逃生，未釀傷亡。

事發地點位於埔心鄉大新路478巷與員鹿路三段419巷口。埔心鄉公所指出，豪雨造成東溝排水溝暴漲，沖刷掏空地下土層，導致路面塌陷。目前已在現場拉起封鎖線，並通知水利單位到場勘查處理。

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埔心鄉長張佩瑩表示，該路段非主要幹道，所幸當時人車不多，未波及其他車輛與行人，她也呼籲，民眾勿靠近封鎖區，並留意路況安全。

除埔心外，彰化二林、北斗、埤頭等地也陸續傳出路面崩塌災情，所幸目前尚無人員傷亡報告。

埔心鄉長張佩瑩（右）一早到場會勘，貼文臉書提醒民眾勿靠近封鎖區，並留意路況安全。（翻攝埔心鄉人大小事）

埔心鄉大新路478巷與員鹿路三段419巷口出現天坑。（埔心鄉公所提供）

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