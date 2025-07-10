暴雨連2天炸彰化 一度近10萬戶停電、86處大淹水

彰化連2天暴雨，不少路樹倒塌。（圖由消防局提供）

2025/07/10 11:35

〔記者湯世名／彰化報導〕受鋒面對流發展旺盛影響，彰化縣連2天慘遭暴雨狂炸，全縣大淹水傳出不少災情，其中2天來一度有近10萬戶停電，經搶修到今天（10日）仍有零星停電戶，台電持續搶修中；此外2天來全縣共傳出131件災情，其中有15棵路樹倒塌、3支電線桿毀損與多處交通號誌故障、建物毀損、廣告招牌掉落等災情，最為嚴重的是有多達86處大淹水，直到今天仍有多處積水未退。

台電彰化區營運處統計，7月8日大雷雨狂炸彰化縣最嚴重的1天，全縣共有6萬多戶停電，昨天雨勢雖然不及前一天，仍有2萬多戶停電，台電人員不分晝夜全力搶修後陸續復電，直到今天已幾乎復電，仍有少數零星仍持續搶修中。

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消防局則指出，7月8、9日全縣多處地區出現豪大雨情形，為即時掌握災情並整合各項應變資源，彰化縣政府於8日上午10點30分成立水災三級災害應變中心，並於下午1時30分提升為二級開設。

消防局統計，從8日起至今天清晨6點為止，經由災害應變中心受理的案件共131件，包括有路樹倒塌15件、淹水86件、電線桿倒塌3件、電力停電5件、交通號誌損壞3件、路燈故障3件、道路災情計7件、土石災情2件、水利設施災情2件、電線掉落4件、獨居老人預防性撤離1件，協助安置撤離4名人員。

彰化連2天暴雨，不少住家淹水，消防員抱起居民撤離。（圖由消防局提供）

彰化縣連兩天暴雨，不少地區停電，台電人員全力搶修。（圖由台電提供）

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