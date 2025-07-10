為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    住宅配電箱起火燃燒 86歲老翁做「這件事」讓消防員都說讚

    彰化縣和美鎮東發路今天傳出住宅火災，原來是配電箱起火，所幸老翁第一時間試著用滅火器才滅火。（民眾提供）

    彰化縣和美鎮東發路今天傳出住宅火災，原來是配電箱起火，所幸老翁第一時間試著用滅火器才滅火。（民眾提供）

    2025/07/10 09:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮東發路今天（10日）發生住宅火災，消防人員獲報前往時，發現原來是透天住宅1樓的配電箱起火燃燒，還好86歲陳姓屋主搶先持家用滅火器試著滅火，才沒有釀成大禍，陳姓老翁右手前臂燒燙傷5％，送往彰基急救。

    彰化縣第一消防大隊表示，這起火災發生在今天上午6時許，起火點為和美鎮東發路的一處4樓透天住宅，接獲報案後，派出消防車9輛、救護車2輛，消防人員18人前往搶救，到場發現是1樓配電箱起火燃燒，消防人員佈水線滅火，並使用排煙機排煙，起火原因仍待進一步調查與釐清。

    彰化東區分隊長林聖偉表示，今天起火的透天厝，原本是廠住合一，如今只作為住宅使用，屋內住有老翁與妻子兩人，因為老夫妻聞到燒焦味，巡檢後發現原來是1樓配電箱起火燃燒，剛好住家有乾式滅火器，老翁就嘗試用滅火器來滅火。

    林聖偉強調，配電箱起火不適合用水來滅火，因為會有導電危險，使用乾式滅火器可以避免火勢延燒，消防人員到場發現已有火苗，還好老翁在起火的黃金時間使用滅火器來滅火，才沒有釀成大禍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播