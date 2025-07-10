住宅配電箱起火燃燒 86歲老翁做「這件事」讓消防員都說讚

彰化縣和美鎮東發路今天傳出住宅火災，原來是配電箱起火，所幸老翁第一時間試著用滅火器才滅火。（民眾提供）

2025/07/10 09:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮東發路今天（10日）發生住宅火災，消防人員獲報前往時，發現原來是透天住宅1樓的配電箱起火燃燒，還好86歲陳姓屋主搶先持家用滅火器試著滅火，才沒有釀成大禍，陳姓老翁右手前臂燒燙傷5％，送往彰基急救。

彰化縣第一消防大隊表示，這起火災發生在今天上午6時許，起火點為和美鎮東發路的一處4樓透天住宅，接獲報案後，派出消防車9輛、救護車2輛，消防人員18人前往搶救，到場發現是1樓配電箱起火燃燒，消防人員佈水線滅火，並使用排煙機排煙，起火原因仍待進一步調查與釐清。

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彰化東區分隊長林聖偉表示，今天起火的透天厝，原本是廠住合一，如今只作為住宅使用，屋內住有老翁與妻子兩人，因為老夫妻聞到燒焦味，巡檢後發現原來是1樓配電箱起火燃燒，剛好住家有乾式滅火器，老翁就嘗試用滅火器來滅火。

林聖偉強調，配電箱起火不適合用水來滅火，因為會有導電危險，使用乾式滅火器可以避免火勢延燒，消防人員到場發現已有火苗，還好老翁在起火的黃金時間使用滅火器來滅火，才沒有釀成大禍。

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