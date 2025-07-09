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    農業部公告第3波天災現金救助 新增雲彰高屏多品項

    農業部公布最新一波天災現金救助品項。（農業部提供）

    農業部公布最新一波天災現金救助品項。（農業部提供）

    2025/07/09 23:17

    〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲颱風與後續外圍環流造成的708豪雨造成全台農損超過20億元，農業部今（9日）深夜公告最新天災現金救助與低利貸款品項範圍，新增彰化、雲林、高雄、屏東的品項，受災農民盡速備齊資料，到公所申請。

    罕見自嘉義登陸的丹娜絲颱風造成台灣中南部農業嚴重災損，農業部經專家會議討論與現場勘災，公告第3波天災現金救助品項與範圍。

    第三波的天災現金救助品項包含彰化的天災現金救助項目與額度所定蔬菜、紅龍果、芭樂、香蕉、花生、大豆、胡麻、甘藷、非洲菊、大小菊、農作物育苗作業室的水稻秧苗。

    還有雲林縣全縣的青割玉米、胡麻、香瓜、原料甘蔗、西瓜、青蔥、木瓜、咖啡、柑橘類水果、大豆，以及雲林西螺鎮、二崙鄉、莿桐鄉的不結球白菜、空心菜、菠菜、莧菜、香菜、其他短期葉菜、萵苣、香芹菜、芥藍、茴香、甘藍、結球白菜、芹菜。

    另新增高雄的香蕉、胡瓜、苦瓜，還有屏東全縣的香蕉、木瓜、胡瓜、苦瓜，以及屏東恆春鎮的大豆。

    農業部公布最新一波天災現金救助品項。（農業部提供）

    農業部公布最新一波天災現金救助品項。（農業部提供）

    農業部公布最新一波天災現金救助品項。（農業部提供）

    農業部公布最新一波天災現金救助品項。（農業部提供）

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