沒鎖緊被大水沖走？鹿港16面車牌遺失 專家曝原因

鹿港七八水災傳出多位民眾撿到車牌，透過網路社群協尋失主。（民眾提供）

2025/07/09 22:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕另類受災戶！彰化縣鹿港鎮昨天（8日）強風暴雨釀成半世紀以來最慘的七八水災，至少16面自小客車車牌被沖走了。福彰汽車經理王堅志表示，新車的車牌搭配自攻牙螺絲使用，沒有螺帽，最大的好處是提高撞擊測試成績，對於行人安全更有保障。

王堅志指出，最近只要有下大雨積水的地方，就會有人撿到車牌，或是車主在協尋自己的車牌，許多人質疑現在的車子連車牌都鎖不好，其實並非如此，目前採用自攻牙螺絲，對於道路行人安全更有保障。

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王堅志解釋，自攻牙螺絲的好處，就是不需要螺帽，可以自己鎖附在產品上。目前新車車款，大多數車牌都採用自攻牙螺絲，在車牌與車體當中多會有塑膠板，直接用自攻牙螺絲即可鎖緊車牌，優點是新車在進行撞擊測試時，可以獲得更高的安全得分。

不少人支持傳統螺絲加螺帽的做法、車牌不會一遇積水就掉下來，王堅志強調，最新車款的設計，就是以行人安全為第一優先，用自攻牙螺絲鎖車牌，在撞擊測試的安全得分高，可以有效降低對行人的傷害。

鹿港警分局表示，民眾因道路淹水遺失車牌迄今累計16面，呼籲民眾如有因強降雨導致車牌遺失，找不回來時，應該儘速報案，在取得報案證明後再到監理機關申請補發，以避免未懸掛車牌而受罰。

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