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    首頁　>　彰化縣

    淹50公分拍照補助5千 彰縣長王惠美臉書又被灌爆

    彰化連2天暴雨成災，全縣一半鄉鎮都成了「水城」。（民眾提供）

    彰化連2天暴雨成災，全縣一半鄉鎮都成了「水城」。（民眾提供）

    2025/07/09 19:58

    〔記者張聰秋／彰化報導〕連2天暴雨成災，彰化縣長王惠美又被罵了！繼昨天才因未宣布停班停課，臉書遭網友灌爆，今天（9日）又因公布「淹水超過50公分」可申請現金補助，再度引發民怨。不少網友痛批「補助門檻太高」、「要怎麼拍50公分的照片」、「水退了還怎麼證明」，留言區再掀罵潮，質疑規定太苛刻。縣府則指出，這是全國統一標準，根據中央規定，受災戶只要能提出照片佐證會從寬認定。

    王惠美臉書表明若住戶積水50至100公分可現金補助5000元，超過100公分1萬元，須檢附照片與各式證明文件申請。貼文一出，留言區掀起網友筆戰。「王阿姨，雨下成這樣還不放假，還在計較幾公分？」「30公分就慘成那樣了，還得等到50公分才能補助？」「根本不懂民間疾苦，還要淹成水鬼才會救嗎？」留言一則比一則毒，短短數小時湧入超過1800個憤怒表情，700多則留言幾乎一面倒撻伐補助政策不接地氣。

    許多網友質疑這種補助根本治標不治本，建議縣府應立即檢討排水系統，強化易淹水地區應變設備，「每年都淹，同一條路從小淹到大，還不改善？」「不是要補助，是要排水有用啊！」但也有網友支持政策、反嗆不滿者，「你連拍照都不願意拍，要怎麼證明你是受災戶」。

    對此，縣府社會處表示，彰化縣災害救助金核發標準是依中央法規統一訂定，受災戶提出申請救助，只要能提供照片等資料、像淹水水痕的水線等，都會從寬認定。

    彰化縣長王惠美臉書貼文指淹水可申請現金補助，又被網友灌爆。（擷取臉書）

    彰化縣長王惠美臉書貼文指淹水可申請現金補助，又被網友灌爆。（擷取臉書）

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