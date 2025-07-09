被天公伯買走！ 彰化冠軍火龍果泡水 一夜蒸發百萬

火龍果農陳勝得說，目前有3萬顆網路預購訂單，沒想到一場豪雨把整年心血全帶走，初步估計損失至少8成，約百萬元。（記者陳冠備攝）

2025/07/09 18:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕受颱風丹娜絲外圍環流與對流雲系影響，彰化縣連續2日遭大雷雨轟炸，近期正值火龍果採收旺季，二林、埔心等火龍果產區幾乎有7成淹水，有些區域淹水逾1公尺，植株跟果實幾乎都泡在水裡；陳姓果農無奈表示，準備3萬顆要宅配，這下全泡湯，損失恐逾百萬元。也有農民冒雨搶收茄子，農民說，茄子市場價好，能採多少賺多少。

「全部去了了！」火龍果比賽常勝軍陳勝得表示，第一次遇到這麼慘，比颱風來還嚴重，連續2日強降雨龐大雨量，從8日早上淹水到深夜都還沒退，9日又是一波豪雨，啟用抽水機也來不及排水，主因是排水溝也滿水位、還倒灌田裡，雨水根本無處可流。

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陳勝得說，目前有3萬顆網路預購訂單，預計3天後陸續採收，沒想到一場豪雨把整年心血全帶走，就算現在搶收也品質不佳，初步估計損失至少8成，約百萬元。但更令人憂心的是後續會出現敗根、濕腐病、潰瘍等問題，他自我安慰：「就當作天公伯買走了」，接下來得等到9月才能再次採收，祈願今年不要再有颱風了。

除了火龍果，其他作物也遭殃。溪州鄉中山路旁一處茄子園整片積水，農民一早就涉水搶收，他擔心表示，再泡下去會敗根、腐爛，由於茄子近期市場價達每公斤30至40元，只能冒雨搶收，盼多少能減少一點損失。

彰化縣農業處指出，目前已接獲多起農損通報，災損類型以火龍果、茄子、水稻及瓜果類作物為主，已派員下鄉勘災，若災損達公告標準，將啟動現金救助與低利貸款補助機制，協助農民減輕損失。

彰化淹大水，農民涉水搶收茄子，盼多少能減少一點損失。（民眾提供）

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