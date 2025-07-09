越南單親媽來台10年沒錢回娘家 彰化家扶出手了

彰化家扶中心今年送了返鄉圓夢大禮給外配媽媽，全額資助返鄉。（彰化家扶中心提供）

2025/07/09 13:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣大城鄉越南單親媽媽「翠蓉」，在12年前嫁來台灣，因丈夫家暴致使雙方離婚，但她不敢跟娘家提及此事，只能靠著打零工辛苦養2個小孩，10年來也沒有錢可以回越南，最後在彰化家扶中心募款全額資助下，終於在今年能帶著小孩搭機回家鄉了！

彰化家扶中心表示，去年翠蓉平日在鴨隻屠宰場當臨時雇工，為了多賺點錢，假日就跑去養雞場撿雞蛋，就算每籃20斤只賺10元，她都完全不說累，就是要給10歲兒子與8歲女兒過更好的生活。

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但家扶也發現，翠蓉已經10年沒回越南了，因為她跟家暴丈夫離婚後，也不敢跟娘家說，加上微薄薪資要養2個小孩，無力再買機票回越南，說到傷心處，她都哭紅了眼。最後，在彰化家扶中心幫助募款下，翠蓉今年暑假終於能帶著兩個小孩回到越南，連出國期間，還能提供生活補助，讓她感動到痛哭流涕。

家扶中心表示，今年外配媽媽返鄉圓夢計畫共募了20多萬元，讓4位外籍媽媽加上7個小孩可以回到媽媽的故鄉，連新鞋子、伴手禮到行李箱，全都準備了，是送給外配媽媽最好的禮物。

越南單親媽媽翠蓉，在家暴離婚後獨自撫養一對子女，終於今年在家扶幫助下可以帶著小孩回去媽媽的家鄉。（彰化家扶中心提供）

越南單親媽媽翠蓉帶著一對子女到越南，一解10年不見的思鄉愁。（彰化家扶中心提供）

彰化家扶中心主任王震光（圖左五）特別去機場送機，祝外配媽媽返鄉愉快。（彰化家扶中心提供）

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