雷神續發威！ 彰化近3000戶停電 鹿港大樓103戶「黑」了1天

鹿港鎮一處社區大樓地下室淹大水，導致配電設備泡水無法搶修，縣府與公所出動抽水機加速排水，盼儘早恢復供電。（民眾提供）

2025/07/09 11:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣昨天（8日）遭雨彈狂襲，全縣出現多處淹水與停電災情，約有6000多戶停電。經台電搶修，多數用戶已恢復供電，不過，鹿港鎮中正路某社區大樓因地下室嚴重淹水，至今仍有103戶無電可用，縣府與公所今天凌晨3點緊急出動抽水，待配電設備乾燥後，台電將立即派員搶修，盼儘快恢復供電。

然而今天（9日）清晨，天氣再度驟變，閃電雷雨再襲芳苑、埤頭、田尾等地，造成饋線跳脫事故，影響近3000戶停電。台電彰化區處緊急派員處理，並啟動電力轉供措施，截至目前尚有2934戶持續停電中，台電全力搶修中。

請繼續往下閱讀...

台電表示，強風豪雨常導致樹枝、招牌掉落，損壞配電設備，或因地下配電室進水延誤搶修。呼籲民眾提高警覺，留意低窪、河口地區及地下空間的積水風險，並加強固定招牌、取下懸掛物、修剪樹枝。如發現電線掉落、外露，切勿靠近或碰觸，應立即通報台電處理。

民眾可透過「台灣電力APP」報修，或撥打24小時客服專線「1911」通報。台電強調，復電進度將持續更新於官方網站，民眾可隨時查詢最新資訊。

受大雷雨影響，彰化縣多處發生停電事故，台電人員出動高空作業車，在封閉道路後漏夜進行饋線搶修。（台電彰化區提供）

彰化縣昨天有6000戶停電，台電漏夜搶修，復電率超過9成，不過今天大雷雨再度襲擊又造成近3000戶停電，搶修工作不停歇。（台電彰化區提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法