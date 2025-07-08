彰化暴雨狂轟一度水淹成洋 縣府：明天正常上班上課

彰化地區今天傍晚天氣轉晴，民眾下班不用如早上來不及躲閃電、雷雨，淋得像落湯雞。縣府對明天是否停班課也做出回應。（記者張聰秋攝）

2025/07/08 20:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣今天（8日）白天被雨彈狂炸3個多小時，各地傳出淹水災情，水淹成汪洋，民怨炸鍋，質疑為何不根據往年經驗，彰化縣經常在颱風過後雨勢才會發威，颱風假應該依照區域性的緊急特殊狀況決定，民眾怒火灌爆縣長王惠美的臉書。縣府今晚表示，根據最新氣象預報，風雨未達停班課標準，因此明天（9日）將照常上班上課。

彰化縣白天被雨彈狂炸，幸好下午過後雨停了，還露出太陽，讓下班時間的上班族總算沒再像早上在通勤途中被閃電雷雨淋得全身濕透，還因塞車上班險遲到。接近傍晚，各地淹水狀況大多已緩解，縣府表示，鹿港公會堂前積水已消退至5公分以下，員林地區水勢也退去，員林預防性撤離警報解除。

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不少民眾關心明天彰化縣會不會又來個像今天一樣的「回馬槍」天氣再度風雲變色？是否會宣布停班停課？對此，縣府今晚8點表示，根據最新氣象預報，風雨未達停班課標準，因此明天（9日）將照常上班上課，提醒民眾，出行仍應注意安全。

今天白天水患成災的鹿港公會堂，接近傍晚積已消退得差不多。（縣府提供）

鹿港老街今天白天一度被淹成汪洋，所幸，下午雨停再加上抽水機集體運作，接近傍晚積水消退得剩不到5公分。（縣府提供）

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