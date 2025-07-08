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    首頁　>　彰化縣

    員林市區大淹水 救護車寸步難行

    救護車出任務，消防人員協助排除封鎖線。（記者顏宏駿攝）

    救護車出任務，消防人員協助排除封鎖線。（記者顏宏駿攝）

    2025/07/08 14:34

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕丹娜絲颱風回馬槍，彰化縣從上午9點到下午1點暴雨不停，造成員林市區多處淹水，警方設封鎖線，連救護車出任務，都要「突圍」前進。

    根據氣象局的資料，福興鄉今天至中午1點為止累積雨量高達345公厘，其次是鹿港307公厘，永靖、秀水、埔鹽、田尾都有270公厘的雨量，雨勢相當驚人。福興鄉從9點至10點就灌下116公厘的雨量，永靖鄉在11點至12點也下了120公厘。這場大雨到中午1點半之後才較為和緩。

    過去每逢大雨必淹水的員林市區，這次也「難逃一劫」，員林基督教醫院周邊水深及膝，大同路和中山路也出現大淹水，部分地區水深約有半個車身高，很多停在路邊的車子幾乎半個車身泡在水裡。

    警方在淹水路段拉起封鎖線，但市區幾乎處處封鎖，員林消防隊出動救護車「寸步難行」，為了提防車子泡水，還要有人在前方拉開封鎖線。

    員林代理市長賴致富表示，市區的三和停車場，因位於地下一、二樓，排水渲洩不及，地下二樓淹水嚴重，該停車場為委外經營，目前排除積水中。

    員林市區大淹水，救護車寸步難行，圖為大同路。（記者顏宏駿攝）

    員林市區大淹水，救護車寸步難行，圖為大同路。（記者顏宏駿攝）

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