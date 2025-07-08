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    首頁　>　彰化縣

    暴雨釀災！彰化二林驚現天坑吞貨車 司機驚險爬窗脫困

    彰化暴雨不斷，二林二溪路7段路面突然塌陷，一輛行經的貨車當場陷入坑洞。（民眾提供）

    彰化暴雨不斷，二林二溪路7段路面突然塌陷，一輛行經的貨車當場陷入坑洞。（民眾提供）

    2025/07/08 14:27

    〔記者陳冠備／彰化報導〕颱風丹娜絲外圍環流發威，彰化縣今（8）日遭暴雨狂襲，不僅造成大範圍淹水，更在二林鎮引發驚險地陷意外！上午11時許，二溪路7段近窪仔處路面突然塌陷，一輛行經的貨車當場陷入坑洞，幸好陳姓駕駛及時爬出車窗脫困，僅輕微擦傷，未送醫。

    事發時間約上午11點，陳姓司機開車行經該路段，地面突然下陷，整輛車瞬間傾斜，一半陷入坑中，他緊急搖下車窗爬出，路過民眾見狀，趕緊報警。119救護人員到場，確認陳男（53歲）意識清楚。警方表示，駕駛酒測為0，並表示無需送醫，也不需警方協助，隨後聯絡業者處理拖吊事宜。

    事故地點目前已由警方封鎖南北向路段，設置交通錐進行交通疏導；二林鎮公所表示，已派人全面檢測周邊道路結構，由於坑洞周邊土壤仍不穩定，呼籲用路人改道行駛。

    此外，同樣受到大雨影響，溪州鄉中山路、北斗交流道下方出現嚴重積水，淹水高度幾乎逼近半個車輪，大量車輛被迫停靠陸橋下，有民眾無奈表示：「這裡從來沒淹過水，這次雨又急又猛，根本來不及排！」

    彰化暴雨不斷，二林二溪路7段路面突然塌陷，一輛行經的貨車當場陷入坑洞。（民眾提供）

    彰化暴雨不斷，二林二溪路7段路面突然塌陷，一輛行經的貨車當場陷入坑洞。（民眾提供）

    二林鎮二溪路7段出現天坑，警方封鎖南北向路段。（民眾提供）

    二林鎮二溪路7段出現天坑，警方封鎖南北向路段。（民眾提供）

    溪州鄉中山路、北斗交流道下方出現嚴重積水，淹水高度幾乎逼近半個車輪。（民眾提供）

    溪州鄉中山路、北斗交流道下方出現嚴重積水，淹水高度幾乎逼近半個車輪。（民眾提供）

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