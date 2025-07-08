「颱風尾」發威！雨彈狂炸彰化 全縣20鄉鎮累積雨量破百毫米

員林地區主要幹道嚴重積水，車輛行經時激起陣陣水花，宛如「陸上行舟」（民眾提供）

2025/07/08 12:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕颱風丹娜絲雖已遠離台灣，但其「颱風尾」外圍環流與旺盛對流雲系接續發威，彰化縣今（8）日自上午9時起遭暴雨狂轟，全縣26鄉鎮市中有20個鄉鎮累積雨量突破百毫米，多處低窪地區瞬間淪為水鄉澤國。當地居民無奈表示：「連從未淹水的地方都淹了」，忙著清理積水的民眾苦笑：「現在才真正感受到颱風的威力」。

根據中央氣象署統計，今日全台雨量觀測站前22名全數集中在彰化縣，其中福興觀測站更測得239.5毫米的驚人雨量，且主要集中在短短2小時內傾瀉而下。暴雨導致員林市員林大道、北斗鎮中華路等主要幹道嚴重積水，車輛行經時激起陣陣水花，宛如「陸上行舟」，交通險象環生。

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更令人心驚的是，這場暴雨伴隨密集雷擊，全縣傳出多起雷擊火警。彰化縣消防局第四大隊表示，接獲報案多為雜草火災或室外機設備遭雷擊，所幸多數火勢已自行熄滅，未造成重大人員傷亡或財物損失。

中央氣象局統計，今日全台雨量觀測站前22名全數集中在彰化縣。（圖擷取自中央氣象署）

雨量幾乎集中彰化縣。（圖擷取自中央氣象局署）

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