彰化閃電、暴雨轟炸 民眾：今天才像颱風！

雷雨突襲造成彰化市金馬東街、中山路一帶路面積水，汽車疾駛捲起大片水花。（記者張聰秋攝）

2025/07/08 10:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕颱風丹娜絲雖已遠離，彰化縣昨雨勢不大，甚至出現陽光，而今天（8日）正常上班上課，早上天氣風雲驟變，雷電交加、傾盆大雨突襲，能見度驟降，即使穿了雨衣還是被淋濕。不少民眾說，閃電狂打、雷雨猛下，「今天才像颱風！」已明顯感覺到颱風「回馬槍」的威力了！

中央氣象署今天針對苗栗、台中、彰化、南投等地發布大雷雨即時訊息，預警持續到上午9時30分。氣象署表示，因對流雲系旺盛，容易出現短延時強降雨，今天中部以南地區有局部大雨發生機率，呼籲民眾慎防雷擊、強陣風，山區應注意坍方、落石及土石流，低窪地區也要留意積淹水情形。

請繼續往下閱讀...

大雨來得又急又猛，正值早上通勤時段，彰化市、秀水、線西、鹿港等地烏雲密布後迅速下起大雨，許多來不及穿雨衣的機車騎士全身濕透，馬路邊排水不及造成積水，汽車疾駛捲起水花，波及行人與其他車輛。能見度變差，不少駕駛放慢車速導致交通壅塞，許多上班族差點遲到。

縣府提醒民眾行經路口及積水地段務必減速慢行，特別是機車族應注意煞車距離與視線死角，避免意外發生。

彰化市今天早上突降大雨，汽車行經積水路段濺起巨大水花，路面宛如水池，行人與其他車輛遭殃。（記者張聰秋攝）

今天早上上班尖峰時段，機車族冒雨趕路，彰化市區部分路段積水，騎士即使穿了雨衣還是濕透，直呼「今天才像颱風」。（記者張聰秋攝）

今天早上，彰化地區天空烏雲密佈，沒多久就下起大雷雨，雨勢來得快又猛。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法