丹娜絲颱風過境菜價飆 葉菜類單日漲幅逾100％

丹娜絲颱風過境帶動菜價上漲，其中葉菜類小白菜、青江菜、蕹菜價格幾乎翻倍。（民眾提供）

2025/07/07 17:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕中度颱風「丹娜絲」雖然登陸6小時就出海，但仍帶動菜價大漲。彰化溪湖果菜市場今（7日）交易均價每公斤達23.2元，比昨日上漲約3成，尤其葉菜類如小白菜、青江菜、蕹菜，從每公斤11.7元至15.3元，上漲至24.4元至31.2元，價格幾乎翻倍。

根據溪湖果菜市場統計，昨日交易平均價每公斤16.4元，今天一口氣飆到23.2元，其中，小白菜由昨日每公斤11.7元漲至24.4元，青江菜從11.8元漲至24元，蕹菜則由15.3元漲到31.2元，漲幅驚人。

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相較之下，根莖類蔬菜價格波動較小，蘿蔔每公斤維持在約10元上下，洋蔥約17.7元，甘藷則在32元附近，價格變動不大。

溪湖果菜市場總經理徐鉦傑指出，此波菜價上漲的原因，主要是颱風來襲前農民搶收，短期內供貨量暴增，市場供過於求，造成價格下跌，而颱風過後交易量驟減，從昨日的104公噸銳減到今日僅36公噸，加上北農（台北農產運銷公司）每週一固定休市，雙重因素疊加，造成供貨緊縮、價格飆漲。

徐鉦傑強調，這次颱風對彰化蔬菜產區影響不大，若未來幾日天氣持續穩定，預計蔬菜供應量將逐步回升，價格可望在短時間內回穩。

颱風來襲前，彰化傳統市場備貨充足，民眾來搶買蔬果，擔心日後漲價。（民眾提供）

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