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    首頁　>　彰化縣

    丹娜絲颱風》彰化一度達1825戶停電 下午4點已全數復電

    受到颱風影響，彰化縣一度最多有超過1000戶停電，台電立即進行搶修。（台電提供）

    受到颱風影響，彰化縣一度最多有超過1000戶停電，台電立即進行搶修。（台電提供）

    2025/07/07 16:58

    首次上稿09:24
    更新時間16:58（新增全數復電）

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕丹娜絲颱風帶來的強風，讓彰化縣多處的高壓線路傳出受損，造成全縣一度有1825戶停電，經過台電彰化區處全力搶修，到今天上午尚有742戶仍在搶修，目前停電區域集中在埤頭、北斗、大城等地，原訂今晚才能全面復電，在拚全力搶修下，下午4點已全數復電。

    台電彰化區處表示，這次傳出停電，主要原因是颱風帶來的強風，讓高壓斷線，或是因為樹木等東西讓供電設備受損，總計出動271人、88部搶修車前進停電區搶修，上午復電率已超過4成。

    台電彰化區處指出，今天全力搶修在埤頭、北斗、大城等地的停電戶，原本預定今晚才能完成復電，在人員通力合做下，在今天下午4點已全數復電，若民眾發現有個別戶或是偏遠戶尚未來電，可透過台灣電力APP報修，或是撥打24小時客服專線「1911」通報，讓台電儘早完成搶修。

    因為颱風影響，彰化多處傳出停電，台電人員到場搶修。（台電提供）

    因為颱風影響，彰化多處傳出停電，台電人員到場搶修。（台電提供）

    因為颱風影響，彰化多處傳出停電，台電人員到場搶修。（台電提供）

    因為颱風影響，彰化多處傳出停電，台電人員到場搶修。（台電提供）

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