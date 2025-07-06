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    首頁　>　彰化縣

    惡搞天公爐抓到了！倒插香埋剪刀 男辯：不想和神明接觸

    監視器拍到，胡男拿出剪刀，然後對著供桌前的香爐狂插。（民眾提供）

    監視器拍到，胡男拿出剪刀，然後對著供桌前的香爐狂插。（民眾提供）

    2025/07/06 23:39

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮「清山堂」日前遭一名男子闖入，但該男子未燒香拜拜，卻拿起剪刀對香爐狂插，還吐口水，最後埋進天公爐內，詭異舉動讓廟方人員看傻眼，氣得報警追查。警方經多日調查，昨（5日）順利查獲涉嫌的胡姓男子。胡男到案後辯稱「因為不想再和神明接觸」，荒謬說詞也讓警方啼笑皆非，全案訊後依毀損罪嫌送辦。

    這起事件發生在上月29日下午，當時胡男頭戴遮陽帽，騎腳踏車到清山堂，獨自走上二樓，從一只塑膠袋中拿出剪刀，先對香爐猛力插了數下，嘴裡疑似還念念有詞。接著他轉身面對天公爐，朝爐內吐口水，再把剪刀直接埋進香灰裡，整段過程被監視器清楚拍下，廟方人員看得不寒而慄。

    事後廟方立刻報警，警方調閱監視器鎖定胡姓男子，經多日追查，終於將他帶回偵辦。胡男到案後供稱，他因個人因素，不想再和神明有任何接觸，因此才會做出如此舉動，荒唐理由也讓廟方和警方一頭霧水。

    彰化宮廟近期屢傳怪事。今年大年初四，北斗鎮「東螺天后宮」就遭人偷埋硃砂人骨，案件至今未破。今年5月，大村鄉五通宮也發生男子持鐮刀闖入，將廟中近30尊神像「斬首」，現場怵目驚心。如今再爆出天公爐遭惡搞插剪刀事件，手法一再挑釁，連番怪事引發地方議論紛紛。

    男子轉身面對天公爐，再將剪刀埋進爐裡，行徑大膽。（民眾提供）

    男子轉身面對天公爐，再將剪刀埋進爐裡，行徑大膽。（民眾提供）

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