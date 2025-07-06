跑水媽颱風天開團！ 500人雨中扛轎走12公里山路尋香

彰化縣二水鄉安德宮與雲林縣斗六門受天宮，今（6日）聯合舉辦「挑香擔、背神轎」健行活動。（安德宮提供）

2025/07/06 23:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕颱風天也要「與神同行」！中度颱風「丹娜絲」逼近，天氣陰晴不定，但彰化縣二水鄉安德宮與雲林縣斗六門受天宮今（6日）風雨無阻，聯合舉辦「挑香擔、背神轎」健行活動，吸引近500名信徒冒雨前往，眾人肩挑香擔、背起媽祖神轎，踏上古道尋香之旅，場面熱鬧又特別。信徒笑稱：「媽祖約團，颱風天也要跟！」

清晨6點，斗六門受天宮的信眾就抬著神轎抵達二水車站，等待兩廟人馬集合，隨後6點半準時出發。雖然受颱風外圍雲系影響，天空不時飄下雨絲，但大家熱情不減，浩浩蕩蕩踏上全程約12公里的健行路線。信徒們沿途輪流挑著沉甸甸的香擔，或肩扛媽祖神轎，感受「與神同行」的力量，不到2小時就順利抵達南投受天宮。

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安德宮主委呂益安表示，過去安德宮取香火，多由廟方派人搭車前往，今年首度改走「古法」，邀請信眾一起徒步挑香擔，親身體驗傳統信仰文化。沒想到消息一公布，第一個報名的竟是斗六門受天宮廟方，直呼「要帶著媽祖（開基二媽）一起走」。

與往年不同的是，這次取回的香火不僅供奉廟裡，信徒還能帶回家，裝成「媽祖限定版」平安符，據說對家中小孩驚嚇、或在外打拚的學子，都有祈福保平安的功效。

呂益安表示，正逢暑假，活動報名踴躍，吸引許多親子同行，不僅體驗傳統習俗，也順道健行運動、增進感情。他笑說，希望未來每年都能持續舉辦，讓更多人「與神同行」，把平安與信念一起走回家。

信徒們沿途輪流挑著香擔，踏上古道尋香，場面熱鬧又特別。（安德宮提供）

彰化二水鄉安德宮與雲林斗六門受天宮，今日聯合舉辦「挑香擔、背神轎」健行活動，吸引近500人報名。（安德宮提供）

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