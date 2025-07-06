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    首頁　>　彰化縣

    去年淹怕了！中颱丹娜絲來襲 王惠美急奔彰化大城抽水站視察

    彰化縣長王惠美（左3）下午前往大城鄉濁水溪出海口的海堤視察，要求避免淹水重演。（記者陳冠備攝）

    彰化縣長王惠美（左3）下午前往大城鄉濁水溪出海口的海堤視察，要求避免淹水重演。（記者陳冠備攝）

    2025/07/06 21:45

    〔記者陳冠備／彰化報導〕中度颱風「丹娜絲」威力持續增強，彰化縣政府今（6日）宣布今晚及明天（7日）停止上班上課，全力防範災害。鑑於去年凱米颱風深夜襲台，造成大城鄉濁水溪溪口暴漲溢堤，緊急撤離1400名居民慘狀，縣長王惠美下午特別前往大城下海墘抽水站視察防汛整備，要求務必全力做好防汛整備，避免淹水狀況重演。

    王惠美指出，大城鄉地勢低窪、地層下陷嚴重，抽水站外海泥沙每年都會淤積數十公分，雨勢一大，積水很難及時排出，才會導致去年淹水災情嚴重，對此縣府已提出分階段改善方案，要先將出海口的水道先行疏濬清淤，但大面積的外海清疏計畫，有待向中央爭取經費解決。

    王惠美說，昨日已向前來彰化視察的行政院長卓榮泰提案爭取，希望行政院及立委能夠支持，讓大城沿海區域完整清淤，遇雨積水的問題能夠早日解決，讓民眾有好的生活，確保生命財產安全。

    大城鄉長陳玉照表示，下海墘抽水站長期受到淤積與地層下陷雙重壓力，遇到颱風豪雨就像「被困在浴缸裡」，內水排不出去，希望中央單位與立委協助支持，讓彰化最西南角這塊艱困地區，能早日脫離水患陰影。

    王惠美也提醒，颱風期間請民眾避免前往海邊、河邊及低窪地區，務必保持高度警戒，提前做好防颱準備，共同降低災損。

    王惠美前往大城下海墘抽水站視察，要求做好防汛整備。（記者陳冠備攝）

    王惠美前往大城下海墘抽水站視察，要求做好防汛整備。（記者陳冠備攝）

    下海墘抽水站長期受到淤積影響，導致內水不能順利外排。（記者陳冠備攝）

    下海墘抽水站長期受到淤積影響，導致內水不能順利外排。（記者陳冠備攝）

    去年凱米颱風來襲，濁水溪溪口暴漲，導致大城鄉頂庄哨所一處土堤出現溢堤，溪水不斷湧入堤內。（資料照）

    去年凱米颱風來襲，濁水溪溪口暴漲，導致大城鄉頂庄哨所一處土堤出現溢堤，溪水不斷湧入堤內。（資料照）

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