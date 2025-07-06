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    丹娜絲颱風來襲 彰化溪湖果菜市場菜價「不漲反跌」原因曝光

    丹娜絲來襲，彰化溪湖果菜市場6日蔬菜批發價格維持穩定，高麗菜每公斤批發價18.8元，比昨日還便宜0.2元。（記者陳冠備攝）

    丹娜絲來襲，彰化溪湖果菜市場6日蔬菜批發價格維持穩定，高麗菜每公斤批發價18.8元，比昨日還便宜0.2元。（記者陳冠備攝）

    2025/07/06 16:57

    〔記者陳冠備／彰化報導〕颱風「丹娜絲」來勢洶洶，民眾紛紛搶購蔬果備料，不少市場蔬菜架瞬間清空。但在彰化縣溪湖果菜市場今（6日）蔬菜批發價格不升反跌，整體平均價每公斤16.4元，反而比昨日均價19元還低，只有青蔥、絲瓜等部份蔬菜，上漲1到2成左右。

    溪湖果菜市場總經理徐鉦傑表示，許多菜農早在前幾天就預先採收出貨，批發商也提早備好貨源，因此供應量相對充足，價格並未出現明顯波動，加上目前已進入暑假，校園營養午餐需求暫停，市場壓力相對減輕。

    以高麗菜為例，今天每公斤批發價18.8元，比昨日還便宜0.2元。而部分超市架上蔬菜被一掃而空，業者迅速補貨應對，還有攤商打出「絲瓜一條29元、兩條50元」的招牌，讓消費者搶便宜。

    徐鉦傑指出，7月1日市場交易量達125噸，均價每公斤21元；7月4日降至15.8元。今天雖因颱風心理因素略有波動，但交易量仍有104噸，均價16.4元，仍低於月初水準。

    不過部分蔬菜仍出現漲幅，如青蔥每公斤從38.7元上漲到42.2元；絲瓜、菜豆因到貨量減少，加上民眾預期心理，批發價相較昨日上漲約二成。徐鉦傑表示，只要颱風不造成大規模農損，未來幾天菜價仍有機會維持穩定，呼籲民眾不必恐慌囤貨。

    丹娜絲來襲，彰化溪湖果菜市場交易量減少，有農民趕緊載菜豆來販售。（記者陳冠備攝）

    丹娜絲來襲，彰化溪湖果菜市場交易量減少，有農民趕緊載菜豆來販售。（記者陳冠備攝）

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