還差7000份！彰化罷免謝衣鳯進入延長賽 民進黨掃街3天衝到底

彰化罷免國民黨立委謝衣鳯連署送件可到5月10日，民進黨彰化黨部將連辦3天掃街，進行最後催票。（民進黨彰化縣黨部提供）

2025/05/06 19:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化罷免國民黨立委謝衣鳯的連署進入最後關頭，目前已突破2萬份，但距安全門檻2萬7千份仍差約7千份。因彰化區較晚送件，可延至5月10日為止，行政院中區聯合服務中心副執行長吳音寧形容，「這是9局下半的延長賽，還有機會翻盤！」民進黨彰化縣黨部宣布，比照傳統選舉模式，連續3天車隊掃街，力拚突破。

全國罷免行動二階連署，多數縣市已在5月4日前完成送件，其中彰化縣交出近2萬份連署書，距門檻仍有7千份缺口，正式繳交時間是5月10日，能否在最後一週衝刺成功備受關注，對此包括吳音寧、前縣長魏明谷等人也在臉書貼文連署告急，呼籲民眾「一人拉五人」，力保罷免成案。

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吳音寧貼文表示，包括溪湖總部、4位民進黨議員服務處及溪州「黑金商店」等連署站，將持續收件到最後一刻，其中「黑金商店」位於謝家大本營後方，正對謝典林服務處與謝家長期占用的台糖土地，具有象徵意義。

吳音寧指出，謝家透過台糖合建案巧取國有土地，興建俗稱「謝家白宮」的4連棟豪宅，又有人稱之為「衣鳯百貨」。如今謝衣鳯擔任立法院經濟委員會召委，手握國營事業預算審查權，不僅跟隨傅崐萁刪減政府預算，更提案放寬中國學生與廠商來台限制，意圖打開中國資本進入大門，呼籲民眾透過罷免行動阻止財團與結構性壓迫。目前彰三選區連署可持續到5月10日，仍有翻盤機會。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，彰化罷免行動進入最後「決勝時刻」，黨部與罷免團體將從7日起連辦3天車隊掃街，並設置快閃連署站，包括北斗、二林、溪湖等地區，比照傳統選舉方式進行最後衝刺，希望催出每一份心願，力拚連署過關。

彰化罷免團體在選區設置快閃連署站，力拚連署過關。（彰化罷團提供）

吳音寧在臉書發文，罷藍立委連署目前進入九局下半延長賽，呼籲民眾應踴躍連署。（翻攝吳音寧臉書）

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