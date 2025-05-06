彰化捷運路網喊7年了！ 民酸只聞「簡報」聲

彰化縣長王惠美今在縣議會施政報告中指出，彰化市鐵路高架化計畫目前正進行綜合規劃與環評作業，預計6月將期末報告送交通部審查。（記者張聰秋攝）

2025/05/06 19:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府高喊翻轉彰化，就從交通軌道建設做起，不過實際進展仍難讓民眾安心。縣長王惠美今天（6）在縣議會施政報告中指出，彰化市鐵路高架化計畫目前在綜合規劃與環評階段，預計今年6月將綜合規劃期末報告送交通部審查；至於台中捷運綠線延伸彰化段，儘管行政院已核定可行性評估，規劃進度剛由台中市政府進入期中規劃報告，預計年底完成綜合規劃報告。

至於由彰化縣政府主導的彰化捷運整體路網，王惠美表示，今年2月通過期中報告，將朝「一環一軸雙樞紐四引擎」方向發展，未來規劃彰化市環線、鹿港線與彰南捷運等。

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不少民眾批評，目前整體捷運路網仍未進入交通部審查程序，距離預算核定、真正施工等實質進展還有漫長的路程要走，台中延伸彰化都還沒有敲定，彰化自建路網更是充滿變數。

民眾指出，明年（2026）縣長王惠美就要卸任了，這麼多年來一再反覆提起這些軌道建設計畫，始終停留在規劃書與簡報階段，看不到實際的路線和執行時程，不免讓人質疑大餅畫得很美，作法卻不務實，都7年了捷運整體路網還在檢討修正，會不會將來縣長換人，檢討到最後變成空轉計畫，無疾而終？

王惠美施政報告指出，交通是城市發展的命脈，持續推動軌道與道路建設，提升民眾通勤便利、強化區域串聯。在軌道建設方面，彰化市鐵路高架化計畫目前由交通部鐵道局辦理綜合規劃與環評作業，預計6月提送綜合規劃期末報告予交通部審查。此外，台中捷運綠線延伸至彰化的可行性評估報告已獲行政院核定，台中市政府正進行綜合規劃與環境影響評估，已進入期中規劃報告階段，預計今年底完成綜合規劃報告。

同時，縣府也針對縣內大眾捷運系統整體路網進行檢討修正，已於今年2月19日通過期中報告，朝「一環一軸雙樞紐四引擎」方向，結合產業、都市計畫及交通等綜合規劃，俟整體路網規劃完成後，將提送交通部審查，未來將推動彰化市環線、鹿港線與彰南捷運，逐步建構完整捷運路網。

彰化市鐵路高架化計畫何時可以動工興建，民眾關切卻也擔心會不會有變數，圖為火車站高架化後示意圖。（圖縣府提供）

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