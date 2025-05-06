彰化人口紅利快見底 王惠美回應了

彰化縣政府希望藉由推動高速公路彰化交流道計畫，打造彰化新都心，也規劃產業園區，創造就業，解決人口紅利消失的問題，圖為彰交特定區空拍圖。（圖由縣府提供）

2025/05/06 15:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣面臨人口快速流失危機！縣議員吳韋達今在議會縣政質詢時指出，受到台中強烈的磁吸效應影響下，彰化人口大量外流，不只北彰化，連南彰化也開始出現同樣現象，就像土石流一樣瞬間滑下去。他呼籲縣府必須提出具體留人對策，才能減緩惡化速度。

根據縣府民政處公佈最新人口數據，截至今年3月31日，全縣總人口數剩122萬292人，比上個月（2月）狂掉2489人，26個鄉鎮市中，臨海的線西、大城、竹塘，以及臨山偏鄉的二水共4個鄉鎮人口不到2萬人，二水鄉更以1萬3424人敬部末座。

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反觀縣內人口最多的彰化市以22萬2536人穩居第一，員林市則以12萬2758人緊追在後，和美、鹿港則分別有8萬7008人與8萬3005人分居第三、第四。

吳韋達說，彰化縣是全國第一大縣，百萬人口是我們的紅利，眼見優勢快沒了，他提醒縣府應正視問題的嚴重性。

王惠美回應指出，她在施政報告就開宗明義提到為了增加人口紅利而打造宜居的環境，除了育兒、老人福利之外，這次在彰化交流道特定區的都市計畫，就是為了因應人口紅利而規劃，彰化縣缺乏產業用地，在這個都市計畫中，就規劃了30多公頃的產業用地，也構思非常好的公共空間和住宅區，很多人會離開彰化，是因為彰化現有空間比較狹小、公共設施不足還有就業問題等，如果彰化有很好的產業，有很好的生活環境，相信彰化人就不會想要出外，就會選擇留在家鄉發展。

彰化縣長王惠美今在議會施政報告針對人口流失的問題提出作為。（記者張聰秋攝）

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